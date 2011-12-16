محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص افزود: وجود این غار که در منطقه علویجه در 30 کیلومتری شاهین‎شهر واقع شده است، هفته گذشته توسط یکی از اهالی این منطقه به آتش‎نشانی شهرستان شاهین‎شهر خبر داده شد.

وی اضافه کرد: مسئولان آتش‎نشانی نیز پس از مطلع شدن به سرعت خود را به محل رساندند و با منطقه‎ای شگفت‌انگیز با عمق بالایی در علویجه روبه رو شدند.

مسئول تیم آتش‌نشانی و اکتشاف شاهین‌شهر در پاسخ به سوالی مبنی بر تشریح عملیات اکتشاف این غار اظهار داشت: در ابتدا به دلیل عمق بالای این غار، امکانات لازم برای اکتشاف موجود نبود بنابراین تیمی اکتشافی متشکل از یک تیم 6 نفره شامل چهار نفر از نیروهای آتش‌نشانی شاهین‌شهر و دو نفر از اعضای انجمن غارنوردان و غارشناسان ایران به محل اعزام شدند و این غار را که به صورت چاهی و ریزشی است، کشف کردند.

وی در مورد قدمت زمین‎شناسی این غار گفت: از آن جایی که قدمت زمین شناسی غارهای کشف شده بر‌اساس قندیل‎های آن ثبت می‎شود و تیم اکتشافی پنج حلقه چاه به عمق 100 متر با قندیل‎های فراوانی کشف کرده‎اند لذا موقعیت دقیق جغرافیایی و قدمت زمین‌شناسی این غار نیز طی روزهای آینده به اطلاع می‌رسد.

محمدی ادامه داد: قندیل های کشف شده بلافاصله در انجمن کوهنوردان کشور به ثبت رسید.

