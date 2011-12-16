محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص افزود: وجود این غار که در منطقه علویجه در 30 کیلومتری شاهینشهر واقع شده است، هفته گذشته توسط یکی از اهالی این منطقه به آتشنشانی شهرستان شاهینشهر خبر داده شد.
وی اضافه کرد: مسئولان آتشنشانی نیز پس از مطلع شدن به سرعت خود را به محل رساندند و با منطقهای شگفتانگیز با عمق بالایی در علویجه روبه رو شدند.
مسئول تیم آتشنشانی و اکتشاف شاهینشهر در پاسخ به سوالی مبنی بر تشریح عملیات اکتشاف این غار اظهار داشت: در ابتدا به دلیل عمق بالای این غار، امکانات لازم برای اکتشاف موجود نبود بنابراین تیمی اکتشافی متشکل از یک تیم 6 نفره شامل چهار نفر از نیروهای آتشنشانی شاهینشهر و دو نفر از اعضای انجمن غارنوردان و غارشناسان ایران به محل اعزام شدند و این غار را که به صورت چاهی و ریزشی است، کشف کردند.
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