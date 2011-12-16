تشکیل فرماندهی دفاع هوایی / عراق از صربستان و اوکراین سلاح می خرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه نهرین، نوری المالکی فرمانده کل نیروهای مسلح و نخست وزیر عراق دستور داده است فورا فرماندهی دفاع هوایی که زیر نظر مستقیم دفتر وی باشد، در حالی که کشور از سلاحهای ضد هوایی خالی شده است، تشکیل شود.



یک منبع عراقی که یک افسر بلندپایه در فرماندهی نیروهای مسلح عراق به شمار می رود، گفت مالکی معتقد است در سایه پیامدهای خطرناکی که کشور ممکن است با توجه به وضعیت امنیتی بی ثبات منطقه با آن روبرو شود، کشور به تامین امنیت فضاهای خود نیازمند است و باید به سرعت برای تامین نیازهای عراق به سلاحهای ضد هوایی اقدام کرد.



این منبع خاطر نشان کرد عراق قبلا(در دوره حکومت صدام معدوم) چهار سامانه دفاعی هوایی متشکل از سیستمهای راداری و شبکه های موشکی و توپخانه های پیشرفته ضد هوایی در اختیار داشت که ستون فرماندهی دفاع هوایی عراق را شکل می دادند، اما حملات جنگنده های آمریکایی در دوره اجرای منع پرواز ضربات فراوانی به آن وارد کرد، اما ضربه محکمی که به دفاع هوایی عراق در جریان جنگ آمریکا در سال 2003 وارد شد، در نهایت نیروی دفاع هوایی و تجهیزات آن را از کار انداخت.



این منبع گفت : آمریکا وعده تجهیز عراق به سلاحهای ضد هوایی را داده است، اما کندی در اجرای آن، شاید سبب شود که عراق به سمت صربستان، اوکراین و حتی روسیه که از منابع تجهیز عراق به سلاحهای ضد هوایی بوده است، متمایل شود.



از سوی دیگر در حوادث امنیتی روز پنجشنبه، 13 عراقی کشته و زخمی شدند.



منابع عراقی همچنین از کشف اجساد سه کارمند دولتی و دستگیری شش مظنون به عضویت در گروههای مسلح خبر دادند.