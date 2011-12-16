به گزارش خبرنگار مهر، هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور امروز جمعه با برگزاری شش دیدار از گروههای دوگانه پیگیری شد که در گروه "الف" تیم سایپای شمال برابر پارسه تهران پیروز شد و گسترش فولاد تبریز هم در شیراز مقابل پیام مخابرات فارس تن به نتیجه مساوی داد.

در گروه "ب" ماشین سازی صدرنشین گروه درحالیکه از تیم برق شیراز پیش بود، در دقیقه 80 گل تساوی را دریافت کرد تا نتواند امتیاز کامل این دیدار خانگی را کسب کند. آلومینیوم هرمزگان هم در زمین تربیت یزد به یک پیروزی ارزشمند دست یافت تا فاصله امتیازی‌اش با ماشین سازی صدرنشین را به یک امتیاز برساند.

امروز همچنین گل‌گهر سیرجان با نتیجه 3 بر یک استقلال صنعتی اهواز را شکست داد تا به رده سوم جدول گروه "ب" صعود کند، نفت مسجد سلیمان نیز در خانه و در حالیکه تا دقیقه 66 از نساجی مازندران پیش بود، در ثانیه‌های پایانی تن به شکست داد.

نتایج کامل دیدارهای برگزار شده امروز از گروه‌های "الف" و "ب" مسابقات لیگ دسته اول و جدول رده‌بندی این گروهها به شرح زیر است:

گروه "الف":

* سایپای شمال 2 - پارسه تهران صفر

* پیام مخابرات فارس یک - گسترش فولاد تبریز یک

جدول رده بندی گروه الف:

1- پیکان تهران 26 امتیاز

2- فولاد یزد 21 امتیاز

3- شهرداری بندرعباس 20 امتیاز

4- شهرداری اراک 18 امتیاز

----------------------------------------------------------------

13- مس سرفسنجان 8 امتیاز

14- استیل آذین 6 امتیاز (با کسر 12 امتیاز از سوی فیفا)

گروه "ب":

* گل گهر سیرجان 3 - استقلال صنعتی یک

* ماشین سازی تبریز یک - برق شیراز یک

* تربیت یزد صفر - آلومینیوم هرمزگان 2

* نفت مسجد سلیمان 2 - نساجی مازندران 3

جدول رده بندی گروه ب:

1- ماشین سازی تبریز 23 امتیاز

2- آلومینیوم هرمزگان 22 امتیاز

3- گل‌گهر سیرجان 18 امتیاز - تفاضل گل 4+

4- نیروی زمینی تهران 18 امتیاز - تفاضل گل 3+

------------------------------------------------------

13- نفت مسجد سلیمان 9 امتیاز

14- کاوه تهران 7 امتیاز