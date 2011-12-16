بشریت نیازمند تربیت قرآنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی خادمی در کارگاه آشنایی با مهارتهای زندگی قرآنی پیرامون اهمیت تفکر و تدبیر در قرآن مطالبی را عنوان کرد و اظهار داشت: قرآن کتابی برای انتخاب بهترین راه و بهترین نوع زندگی است.

وی با بیان اینکه بشر امروز به شدت نیازمند تربیت قرآنی است، تصریح کرد: قرآن به انسان نشاط و قدرت حرکت در مسیر صحیح زندگی که همان بصیرت و افزایش آگاهی است را می آموزد از این رو اهالی قرآن هیچ وقت از زندگی خسته نمی‌شوند هرچند که نیازهای مادی آنها تأمین نشود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان بیان داشت: هجمه‌ها و جنگهایی که امروز در جهان شاهد هستیم به دلیل فاصله گرفتن بشر از زندگی قرآنی و آموزه‌های قرآنی است زیرا اگر انسان زندگی خود را با آموزه‌های دینی و قرآنی تطبیق دهد هیچگاه حاضر نخواهد شد خون یک انسان بی گناه را بر زمین بریزد.

حجت‌الاسلام خادمی ادامه داد: قرآن بطنی عمیق دارد چون سخن خداست و همان‌گونه که خدا را نمی‌توان با مخلوق مقایسه کرد قرآن را هم با کتب دیگر نمی‌توان مقایسه کرد.

وی قرآن را کتاب زندگی و هدایت انسان دانست و ابراز امیدواری کرد که با الهام گرفتن از آیات وحی شیوه زندگی و چگونه زندگی کردن را به جامعه بیاموزیم و افراد جامعه را به سمت و سوی قرآنی شدن سوق دهیم.