به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحسن خدام‌حسینی در کارگاه آشنایی با مهارت‌های زندگی قرآنی در خرم آباد اظهار داشت: تا کنون 44 کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی قرآنی در کشور برگزار شده است و کارگاه برگزار شده در لرستان چهل و پنجمین کارگاهی است که در کشور است.

وی افزود: کارگاه آشنایی با مهارت‌های زندگی قرآنی حلقه تکمیلی قرآن‌آموزی، قرآن‌شناسی و تربیت قرآنی است.

معاون مطالعات راهبردی و تربیت قرآنی سازمان دار‌القرآن کشور یادآور شد: 20 سال کار پژوهشی و 13 سال عملیات اجرایی بر روی این کارگاههای آموزشی صورت گرفته است.

خدام حسینی خطاب به حاضران در این کارگاه آموزشی بیان داشت: شما مربیان و مدیران قرآنی مؤسسات به‌عنوان الگوهای قرآنی می‌توانید در جذب و ترغیب جوانان و نوجوانان به مباحث قرآنی بسیار مؤثر باشید.

وی با بیان اینکه این کارگاههای آموزشی‌ به منظور ایجاد آرامش روانی در خانواده بر پایه آموزه‌های قرآنی برگزار می شود، تصریح کرد: محورهای تدریس در این دوره آموزشی دستورات زندگی سعادتمند در قرآن مجید است.