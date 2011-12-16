  1. استانها
  2. لرستان
۲۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۵

خدام حسینی خبر داد:

44 کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی قرآنی در کشور برگزار شد

44 کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی قرآنی در کشور برگزار شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون مطالعات راهبردی و تربیت قرآنی سازمان دار‌القرآن کشور از برگزاری 44 کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی قرآنی در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحسن خدام‌حسینی در کارگاه آشنایی با مهارت‌های زندگی قرآنی در خرم آباد اظهار داشت: تا کنون 44 کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی قرآنی در کشور برگزار شده است و کارگاه برگزار شده در لرستان چهل و پنجمین کارگاهی است که در کشور است.

وی افزود: کارگاه آشنایی با مهارت‌های زندگی قرآنی حلقه تکمیلی قرآن‌آموزی، قرآن‌شناسی و تربیت قرآنی است.

معاون مطالعات راهبردی و تربیت قرآنی سازمان دار‌القرآن کشور یادآور شد: 20 سال کار پژوهشی و 13 سال عملیات اجرایی بر روی این کارگاههای آموزشی صورت گرفته است.

خدام حسینی خطاب به حاضران در این کارگاه آموزشی بیان داشت: شما مربیان و مدیران قرآنی مؤسسات به‌عنوان الگوهای قرآنی می‌توانید در جذب و ترغیب جوانان و نوجوانان به مباحث قرآنی بسیار مؤثر باشید.

وی با بیان اینکه این کارگاههای آموزشی‌ به منظور ایجاد آرامش روانی در خانواده بر پایه آموزه‌های قرآنی برگزار می شود، تصریح کرد: محورهای تدریس در این دوره آموزشی دستورات زندگی سعادتمند در قرآن مجید است.

کد مطلب 1485038

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها