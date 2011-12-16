پشتوانه قدرت کشور در مقابل استکبار ملت ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر محمدی لائینی در خطبه های نماز جمعه نکا با اشاره به قدرت امروز ایران اسلامی پشتوانه مردمی بودن نظام را مورد تاکید قرار داد و گفت: اوباما در صحبت های وقیحانه از ایران درخواست می کند که هواپیمای جاسوسی به آمریکا برگردانده شود.

وی افزود: ملت بزرگ ایران و کشور ما تسلیم درخواست های نامشروع دشمنان نخواهد شد وهمواره بر شعار مرگ بر آمریکا محکم ایستاده است.

لائینی افزود: نه تنها هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین را پس نخواهیم داد بلکه این آمریکا بوده که در پاسخ به شکایت حقوقی ما از تجاوز به حریم ایران اسلامی باید پاسخگو باشد و این را بداند ایران امروز بزرگ تر از آن است که آمریکا تقاضای بازگرداندن هواپیمای جاسوسی خود را از آن می کند.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات اسلامی مازندران، در پرداختن به مناسبتها به سالگرد شهید تندگویان اشاره کرد و گفت: سالها در اسارت رژیم دست نشانده صدام بود و این اسارت به شهادت او ختم شد.

وی افزود: شهدای انقلاب با ایثار و جانفشانی خود از دین و اسلام دفاع کردند و همه ما وظیفه داریم با عمل به وصیت نامه شهدا، آن را سرلوحه کار خود قرار دهیم چرا که عمل به وصیت نامه شهدا زمینه اصلی سبب حساس شدن دشمن نسبت به اسلام و شهدا شده است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی نکا با گرامیداشت روز حمل و نقل، استفاده قانونمند بهینه از وسایل نقلیه را برای کاهش تلفات مورد تاکید قرار داد و گفت: توسعه فرهنگ رانندگی و استفاده از وسایل، مهمتر از جرائم است و جریمه نوعی بازدارندگی دارد ولی فرهنگ سازی مهم تر است.

این استاد حوزه و دانشگاه به سالروز شهادت شهید مفتح و موضوع وحدت حوزه و دانشگاه پرداخت و تاکید کرد: حوزه و دانشگاه هر کدام دارای کارکردی در هدایت و مدیریت جامعه هستند و وحدت این دو نهاد تاثیر شگرفی در رسیدن جامعه به سعادت و پیروزی دارد.

امام جمعه نکا به هوشیاری در مقابل خدعه های شیطان اشاره کرد و گفت: خداوند بزرگ از انسان تعهد گرفته که شیطان را پرستش نکنند و از خدا نافرمانی نکرده و به این تعهد یعنی رسیدن به سعادت دنیا و آخرت عمل کند.