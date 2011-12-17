تازه ترین فهرست دانشگاههای معتبر پزشکی/ اسامی 20دانشگاه غیرمعتبر

به گزارش خبرنگار مهر، اداره ارزشیابی و مدارک تحصیلی وزارت بهداشت، اسامی دانشگاههای معتبر برای تحصیل در علوم پزشکی را اعلام کرده است و بر اساس آخرین فهرست این اداره، دانشگاه پزشکی گراتس (Graz University) از کشور اتریش، دانشگاه هلسینکی University of Helsinki از کشور فنلاند مورد تایید قرار دارند.

همچنین بر اساس آخرین ارزشیابی وزارت بهداشت، 5 دانشگاه از کشور هندوستان، 12دانشگاه از کشور فیلیپین، 2 دانشگاه از کشور اوکراین، یک دانشگاه از کشور ارمنستان، غیر معتبر هستند.

دانشگاه های غیرمعتبر از نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی