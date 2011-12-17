تازه ترین فهرست دانشگاههای معتبر پزشکی/ اسامی 20دانشگاه غیرمعتبر

به گزارش خبرنگار مهر، اداره ارزشیابی و مدارک تحصیلی وزارت بهداشت، اسامی دانشگاههای معتبر برای تحصیل در علوم پزشکی را اعلام کرده است و بر اساس آخرین فهرست این اداره، دانشگاه پزشکی گراتس (Graz University) از کشور اتریش، دانشگاه هلسینکی University of Helsinki از کشور فنلاند مورد تایید قرار دارند.
همچنین بر اساس آخرین ارزشیابی وزارت بهداشت، 5 دانشگاه از کشور هندوستان، 12دانشگاه از کشور فیلیپین، 2 دانشگاه از کشور اوکراین، یک دانشگاه از کشور ارمنستان، غیر معتبر هستند.
دانشگاه های غیرمعتبر از نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
|نام کشور
|نام دانشگاه
|زمان اعلام اعتبار
|رشته های مورد پذیرش
|هندوستان
|دانشگاه مدرس
|از اول اکتبر 2011 به بعد غیرمعتبر
|رشته های علوم پزشکی
|هندوستان
|دانشگاه دندانپزشکی ایالت مهاراشترا
|از اول اکتبر 2011 به بعد غیرمعتبر
|رشته دندانپزشکی
|هندوستان
|دانشگاه میسور
|از اول اکتبر 2011 به بعد غیرمعتبر
|رشته های علوم پزشکی
|هندوستان
|دانشگاه بنگلور
|از اول اکتبر 2011 به بعد غیرمعتبر
|رشته های علوم پزشکی
|هندوستان
|دانشگاه پونا
|از اول اکتبر 2011 به بعد غیرمعتبر
|رشته های علوم پزشکی
|ارمنستان
|دانشگاه دولتی ایروان
|از ابتدای سال 2010 غیرمعتبر
|رشته های علوم پزشکی
|
اوکراین
|
دانشگاه دولتی کیف (بوگومولتس)
|از ابتدای سال 2010 غیرمعتبر
|رشته های علوم پزشکی
|
اوکراین
|
آکادمی تخصصی پزشکی کیف
|از ابتدای سال 2010 غیرمعتبر
|رشته های علوم پزشکی
|فیلیپین
|دانشگاه فارایسترن
|از آخر جولای 2010 (یا اول آگوست) به بعد غیرمعتبر
|رشته های علوم پزشکی
|فیلیپین
|دانشگاه ویزایاس
|از آخر جولای 2010 (یا اول آگوست) به بعد غیرمعتبر
|رشته های علوم پزشکی
|فیلیپین
|دانشگاه سنترواسکولار
|از آخر جولای 2010 (یا اول آگوست) به بعد غیرمعتبر
|رشته های علوم پزشکی
|فیلیپین
|دانشگاه ایست
|از آخر جولای 2010 (یا اول آگوست) به بعد غیرمعتبر
|رشته های علوم پزشکی
|فیلیپین
|انستیتو پزشکی سیبو
|از آخر جولای 2010 (یا اول آگوست) به بعد غیرمعتبر
|رشته های علوم پزشکی
|فیلیپین
|دانشکده پزشکی سیبو
|از آخر جولای 2010 (یا اول آگوست) به بعد غیرمعتبر
|رشته های علوم پزشکی
|فیلیپین
|دانشگاه سنتر و اسکولار
|از آخر جولای 2010 (یا اول آگوست) به بعد غیرمعتبر
|رشته دندانپزشکی
|فیلیپین
|دانشگاه ایست
|از آخر جولای 2010 (یا اول آگوست) به بعد غیرمعتبر
|رشته دندانپزشکی
|فیلیپین
|دانشگاه فار ایسترن
|از آخر جولای 2010 (یا اول آگوست) به بعد غیرمعتبر
|رشته دندانپزشکی
|فیلیپین
|دانشگاه مرکزی مانیل
|از آخر جولای 2010 (یا اول آگوست) به بعد غیرمعتبر
|رشته دندانپزشکی
|فیلیپین
|دانشگاه بگیو
|از آخر جولای 2010 (یا اول آگوست) به بعد غیرمعتبر
|رشته دندانپزشکی
|فیلیپین
|دانشگاه سنتر و اسکولار
|از آخر جولای 2010 (یا اول آگوست) به بعد غیرمعتبر
|رشته داروسازی
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