به گزارش خبرنگار مهر، از 2 سال گذشته تاکنون با توافق شرکت ملی گاز ایران و بیمه ایران در قبوض گاز مشترکان خانگی شهری و روستایی هزینه‌ای تحت عنوان "حق بیمه" از مشترکان دریافت می شود.

در حال حاضر شرکت ملی گاز به ازای هر دوره صدور قبوض گاز (هر 2 ماه یک ‌بار) 100 تومان برای مشترکان خانگی شهری و 50 تومان برای مشترکان روستایی حق بیمه تعیین می کند.

مشترکان خانگی شهری و روستایی با پرداخت این حق بیمه، پس از وقوع حوادث جانی و مالی همچون انفجار، آتش سوزی و مسمومیت می توانند بخشی از خسارت وارد شده را از کارگزار بیمه دریافت کنند.

آمارهای رسمی نشان می دهد که سال گذشته حدود هشت میلیارد تومان و در هفت ماهه نخست سالجاری حدود 9 میلیارد دلار خسارت از سوی بیمه ایران به مشترکان گاز طبیعی در بخش‌های مختلف کشور پرداخت شده است.

بر این اساس پرداخت غرامت فوت برای هر نفر در هر حادثه 181 میلیون ریال، غرامت نقص عضو و از کار افتادگی دائم برای هر نفر در هر حادثه 181 میلیون ریال تعیین شده است.

حداکثر تعهد پرداخت برای جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از هر حادثه برای هر نفر مبلغ 350 میلیون ریال و برای جبران خسارت‌های مالی به ازا هر واحد مسکونی، مشاعات و اشخاص ثالث در هر حادثه تا مبلغ 250 میلیون ریال است.

حق بیمه مشترگان گاز خانگی 2 برابر می شود

به گزارش مهر، برای دومین بار در دو سال گذشته حق بیمه مشترکان گاز خانگی شهری و روستایی افزایش می یابد به طوری‌که از ابتدای سالجاری با موافقت مجلس شورای اسلامی، حق بیمه 2 مشترکان خانگی برابر شده بود.

شرکت ملی گاز ایران اخیرا پیشنهاد افزایش 2 برابری بیمه مشترکان گاز شهری و روستایی را در قالب لایحه بودجه سال 1391 وزارت نفت به دولت ارسال کرده است.

در صورت تصویب این لایحه پیشنهادی شرکت ملی گاز در دولت و سپس مجلس شورای اسلامی حق بیمه مشترکان خانگی شهری به 200 تومان و مشترکان روستایی به یکصد تومان به ازای هر دوره 2 ماهه افزایش پیدا می کند.

مجتبی شیخ بهایی مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز پیشتر با تاکید بر اینکه هدف اصلی از افزایش حق بیمه مشترکان خانگی شهری و روستایی افزایش سطح خدمات رسانی بیشتر به مشترکان گاز طبیعی در کل کشور است، گفت: به منظور فرهنگ سازی بیشتر درباره افزایش حق بیمه مذاکراتی با مسئولان بیمه انجام شده است.

آمارهای رسمی وزارت بهداشت و درمان نشان می دهد که مهر و آبان سالجاری 337 حادثه جانی ناشی از گازگرفتگی و مسمویت در سطح کشور به وقوع پیوسته است که در مقایسه با 29 مورد حادثه مدت مشابه سال گذشته (29 مورد) حدود 1062 درصد افزایش داشته است.

میزان مرگ و میر ناشی از گاز گرفتگی هم در 2 ماه نخست پایی امسال حدود 29 مورد بوده که در مقایسه با هشت مورد مدت مشابه سال گذشته حدود 262 درصد رشد را نشان می دهد.