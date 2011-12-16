استعداد جوانان ایران پهپاد آمریکایی را به زمین کشاند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل اسدی اظهار داشت: سطح مسابقات دومین المپیاد پیام نور کشور نسبت به دوره های قبل با رشد بسیار چشمگیر مواجه بود.

وی افزود: دانشجویان ایرانی با حضور در این رقابتها نشان دادند که توانایی حضور در عرصه های بالاتر رباتیک را دارند.

سرپرست فنی رباتیک گلستان با اعلام اینکه گلستانیها با ترکیب تیم جوان ونوپا خود در دومین المپیاد پیام نور در مازندران، شرکت کرد: تیم روبی از پیام نور گرگان توانست در رشته مسیریاب ویژه دانشگاههای پیام نور کشور به مقام سوم برسد.

وی برگزاری مسابقات رباتیک برای دانشجویان را بسیار مناسب اعلام و تاکید کرد: حضور دانشجویان در این رقابتها باعث شناسایی و بروز جوانان خلاق می‌شود.

اسدی با اشاره به رشد روز افزون علم در بین دانش آموزان و دانشجویان کشورمان در سطوح مختلف، یادآور شد: خلاقیت جوانان ایرانی در پائین کشیدن بهپاد آمریکایی بروز و ظهور پیدا کرد تا جائیکه این خلاقیت در سطح جهان خبر ساز شد.

وی توجه به دانش آموزان و دانشجویان را بسیار ارزشمند اعلام و تاکید کرد: برگزاری مسابقات رباتیک و بها دادن به جوانان باعث ساخت چندین ماهواره وساخت موشکهای دور برد شد.

اسدی با بیان اینکه استعدادهای خلاق در برگزاری مسابقات دانشجویی ظهور و بروز می کند، اذعان داشت: این مسابقات باید با توجه بیشتر مسئولان همراه باشد.