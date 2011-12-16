انتخابات مجلس نهم از پیچیدگی خاصی برخوردار است

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید کوچک زاده با اشاره به ویژگی های مهم این دوره از انتخابات مجلس، اظهار داشت: شرکت فعالانه کاندیداهای نزدیک به جریان انحرافی در عرصه انتخابات در کنار نیروهایی که با چراغ خاموش و احیانا نظرات و آرای نزدیک به جریان فتنه به این عرصه ورود کرده اند؛ شرایطی را رقم زده که این دور انتخابات به یکی از حساسترین انتخابات تاریخ انقلاب تبدیل شود.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره انتخابات سالجاری عنوان کرد: دست اندرکاران امر انتخابات و همچنین تشکلها و کاندیداها باید تمام تلاش خود را در راستای هرچه بهتر انجام شدن انتخابات به کار برند و از انجام فعالیتهایی که موجب برهم زدن نظم و امنیت جامعه می شود اجتناب کنند.

دبیر جبهه حامیان ولایت شرق لرستان افزود: جبهه حامیان ولایت نیز تمام سعی خود را معطوف به این امر خواهد کرد که اجماع در میان جریانات اصولگرا صورت گرفته و فرآیند انتخابات به گونه ای مهندسی شود که نیروهای ولایی و معتقد به مجلس راه یابند.

کوچک زاده با بیان اینکه راهبرد اساسی جبهه حامیان ولایت در جهت هم افزایی سیاسی تشکلهای همسو است، بیان داشت: شاخصهای این جبهه حول محورهای ولایتمداری، تکلیف مداری و بصیرت افزایی قرار دارد و لذا تمامی سعی خود را خواهیم کرد تا دراین مسیر فعالیتهای منسجم و دقیقی صورت دهیم.

وی همچنین با اشاره به برگزاری همایش حامیان ولایت در شهرستان دورود یادآور شد: در این همایش که با استقبال گسترده مردم ولایتمدار شهرستان دورود صورت پذیرفت؛ عملاً آغاز فعالیتهای منسجم جبهه حامیان ولایت در شرق لرستان کلید خورد.

دبیر جبهه حامیان ولایت شرق لرستان ادامه داد: در آینده ای نزدیک همایش حامیان ولایت در شهرستانهای ازنا و الیگودرز نیز برگزار خواهد شد.