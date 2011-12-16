سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نگاه سنتی به تعلیم و تربیت را حذف می کند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی عصر جمعه در جمع خبرنگاران افزود: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند فرادستی و مادر تعلیم و تربیت در کشور است.

وی اظهار داشت: این سند به دنبال طرح نیاز جدی در حوزه تعلیم و تربیت و رفع چالشهای این حوزه آموزشی کشور است.

مشاور معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه تدوین کلی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از دو سال اخیر جدی شده است، تصریح کرد: این سند نگاه سنتی سیاستگذاران به آموزش و پرورش را حذف و به دنبال تعالی منزلت استاد و احیای تربیت معلم است.

فیاضی با بیان اینکه متاسفانه روند اجرای سیستم آموزشی و پرورشی کشور سنتی بوده است، یادآور شد: در سند تحول بنیادین معلم با نگاه توحیدی به تعلیم مشغول بوده و تربیت را سرلوحه فعالیتهای خود قرار می دهد.

وی با اعلام اینکه معماری اسلامی در مدارس از طریق سند تحول بنیادین میسر خواهد بود، افزود: نگاه گذشته به آموزش و پرورش سنتی حالت فقیرانه بوده که شایسته فرهنگیان نبوده است.

مدیرکل سابق آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه بر خلاف نظر عده ای که آموزش و پرورش را پرهزینه و کم فایده قلمداد می کنند، اذعان داشت: هزینه آموزش و پرورش انسان و تربیت انسانهای با معرفت، شناخت و ایده است.

وی با اشاره به اینکه سند تحول بنیادین به دنبال ایجاد تحول در بدنه دستگاه تعلیم و تربیت کشور است، افزود: این سند بسیاری از چارچوبهای اجتماعی و اقتصادی را اصلاح و سبب ارتقای سطح دانش می شود.

فیاضی با بیان اینکه طرح تحول بنیادین نگاه سیستم آموزشی به تربیت معلم را تغییر داده، اظهار داشت: نیروی انسانی جدید در آموزش و پرورش براساس این سند کیفی و کمی می شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به درپیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: انتخابات ایران همواره سبب انسجام وحدت و همدلی آحاد جامعه شده است.

این مسئول وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه استکبار همواره با سنگ اندازی و توطئه افکنی به دنبال کمرنگ کردن حضور مردم در انتخابات است، اظهار داشت: حضور مردم در انتخابات پیش روی مجلس بسیار پرشورتر از سایر انتخاباتهای کشور خواهد بود.