توصیه ها به سفیر جدید اسرائیل در مصر/از منزل کارها را پیگیری کن

به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو اسرائیل اعلام کرد یعقوب آمیتای سفیر جدید اسرائیل در مصر، اخیرا استوارنامه خود را به محمد عمروکامل وزیر امور خارجه مصر تقدیم کرد.



بر اساس این گزارش، سفیر جدید رژیم صهیونیستی در مصر با برخی از مقامات وزارت امور خارجه این کشور نیز دیدار کرده است.



رادیو اسرائیل افزود دستورات جدید وزارت امور خارجه اسرائیل به سفیر جدید در قاهره بر ضرورت بازگشت وی به تل آویو در پایان هر هفته برای گذراندن تعطیلات پایان هفته تصریح می کند.

این رسانه اعلام کرد سفیر جدید با توجه به اینکه تا کنون ساختمان جدیدی برای سفارت اسرائیل در قاهره فراهم نشده است، از منزل خود در محله المعادی در جنوب قاهره، ماموریت خود را انجام می دهد.

خاطر نشان می شود اسحاق لیوانون سفیر سابق رژیم صهیونیستی در قاهره از پیروزی اسلامگرایان در مرحله نخست انتخابات پارلمانی مصر ابراز نگرانی کرده بود.



وی در عین حال گفته بود : معتقدم روابط مصر و اسرائیل پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی مصر از بین نمی رود، اما هم اکنون اوضاع ناآرام است و باید تحوات جاری را دنبال کرد.



اعلام تعیین سفیر جدید رژیم صهیونیستی در مصر در حالی است که مردم به ویژه جوانان انقلابی مصر اخیرا با برگزاری چندین تظاهرات ضد صهیونیستی در مقابل سفارت این رژیم در قاهره خواستار قطع روابط میان قاهره و تل آویو و لغو معاهده سازش کمپ دیوید شده بودند، در جریان اعتراضات گسترده مردم مصر، سفیر و کارکنان سفارت رژیم اشغالگر قدس پا به فرار گذاشتند.