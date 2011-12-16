زندگی صدام هالیوودی شد/ شترسواری در خیابانهای نیویورک!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "ساشا بارون کوهن" بازیگرهالیوودی که از مادر و پدری یهودی زاده شده نقش اصلی فیلم صدام را با عنوان " دیکتاتور جمهوری وادیه" (The Dictataor: Republic of Wadiya) ایفا خواهد کرد. بنابر سناریوی این فیلم، صدام به نیویورک سفر خواهد کرد و در موقعیتهای خنده دار و مضحک متعددی قرار می گیرد.

به گزارش القدس العربی در بخشی از این فیلم صحنه های تمسخرآمیز و بعضا توهین آمیزی گنجانده شده که بیانگر افکار اشتباه غربیها در قبال اعراب است.

بر این اساس، در یک صحنه صدام سوار بر شتر در خیابانهای نیویورک دیده می شود که همراهان و محافظانش که به سبک محافظان قذافی همه زن هستند نیز سوار بر شتر هستند.

در صحنه ای دیگر از این فیلم صدام در مسابقه دومیدانی شرکت می کند و بعد از شلیک تیر آغاز مسابقه از سوی داور، اسلحه خود را خارج کرده و تمامی رقیبان را می کشد تا خود رتبه نخست را به دست آورد.

گفته می شود ساشا کوهن که چهره اش بی شباهت به صدام نیست برای ایفای این نقش 52 میلیون پوند (بیش از 60 میلیون دلار) دریافت کرده است. در این فیلم که احتمالا در صورت پخش جنجال بسیاری را در جهان عرب به پا خواهد کرد "مگان فاکس" دیگر بازیگر هالیوودی نیز مشارکت دارد.