265 مقاله از دانشگاه محقق اردبیلی در مجلات بین المللی چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف عباس پور گیلانده عصر جمعه در حاشیه مراسم تجلیل از 161 دانشجوی پژوهشگر این دانشگاه به خبرنگار مهر اظهار داشت: این میزان رشد 30 درصدی تعداد مقالات این دانشگاه نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.

وی تصریح کرد: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون 100 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی در جشنواره های علمی، کنفرانسها و همایشهای معتبر داخلی و خارجی شرکت کرده اند.

مدیر امور پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی 35مورد ثبت اختراع، 23 مورد انعقاد قرارداد طرح پژوهش بین سازمانی، 10 مورد تفاهم نامه همکاری با سازمانها و دستگاه های اجرایی و... را از دیگر فعالیت های پژوهشی این دانشگاه برشمرد.

وی با اشاره به برگزاری سمینارها و همایشهای مختلف علمی و دانشگاهی در طول سال جاری یادآور شد: با فعالیتها و برنامه ریزیهای چند سال اخیر، رشد و پیشرفت این دانشگاه در بخشهای علمی و فنی مشهود بوده است.

عباس پور با بیان اینکه تمام پژوهشهای انجام شده در دانشگاه محقق اردبیلی کاربردی و نیاز محور بوده است، عنوان کرد: پایان نامه ها، طرحهای پژوهشی و قراردادهای پژوهشی با صنعت در جهت حل مشکلات دستگاه های اجرایی و کارخانجات و مراکز انجام شده است.

