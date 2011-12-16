کمبود بودجه روند رو به رشد تئاتر لرستان را کند کرده است

مینا سپهوند در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح موفقیت های هنرمندان تئاتر حوزه هنری لرستان در جشنواره تئاتر ماه پرداخت و اظهار داشت: برنامه ریزی های صورت گرفته از سال 86 تا به حال منجر به تولیدات فاخری شد که نام واحد نمایش حوزه هنری و هنرمندان عرصه نمایش را در کشور پررنگ تر کرد.

وی با اشاره به تولید نمایش صحنه ای "مجلس نامه طوبی" به نویسندگی اصغر خلیلی و کارگردانی احسان ملکی بیان داشت: این اثر با بازی زینب قمری و طراحی صحنه روح اله امامی حضور درخشانی در جشنواره تئاتر ماه داشت.

وی همچنین به حضور نمایش خیابانی "سوخته راه" به نویسندگی و کارگردانی محمد نوریان و بازی میلاد بیرانوند و کاوه نورمحمدی در این جشنواره اشاره کرد و گفت: کسب جوایز متعدد برای این دو نمایش در سال 89 انرژی مضاعفی به هنرمندان و مسئولان فرهنگی بخشید.

موفقیت هنرمندان لرستانی در هشتمین جشنواره سراسری تئاتر ماه

مسئول واحد نمایش حوزه هنری لرستان یادآور شد: از سوی دیگر برگزاری کارگاههای متعدد در زمینه های مختلف هنرهای نمایشی و برنامه ریزی دقیق برای حضور هنرمندان متعهد و متخصص در واحد نمایش، حاصل و نتیجه ای مثبت در بر داشت که نتیجه آن را در جشنواره تئاتر ماه سالجاری دیدیم.

سپهوند افزود: همکاری دو گروه منسجم و حرفه ای که از بهترین هنرمندان مرتبط با حوزه هنری استان در دو بخش صحنه ای و خیابانی بود باعث رونق بخشیدن به هنر تئاتر در لرستان شد.

وی تصریح کرد: همچنین بهره گیری از نمایشنامه نویسان بومی و حمایت از آثار فاخر آنان یکی دیگر از برنامه ریزی های واحد نمایش در این سالها بوده است که سال 90 توفیق این برنامه ریزی حاصل شد و نمایش صحنه ای "باغ آتش" به نویسندگی امین ابراهیمی از نمایشنامه نویسان لرستانی ثمره این برنامه ریزی بود.

مسئول واحد نمایش حوزه هنری لرستان افزود: "باغ آتش" را احسان ملکی هنرمند تحصیلکرده رشته نمایش کارگردانی کرد و بازی درخشان زینب قمری، روح اله امامی و امین ابراهیمی، همچنین طراحی صحنه کاربردی روح اله امامی و موسیقی ماندگار فرشاد سیفی هنرمند ارزنده لرستانی باعث شد تا بار دیگر آسمان هنر نمایش لرستان با دریافت جوایز متعدد ستاره باران شود.

سپهوند ادامه داد: این نمایش همچنین با انتخاب برای اجرای عمومی به مدت یک ماه در تهران باعث افتخار همه هنرمندان و هنردوستان لرستانی بود.

وی با بیان اینکه موفقیت هنرمندان لرستانی ما را بر این می دارد که توجه و نگاه ویژه ای به هنر تأثیرگذار تئاتر داشته باشیم، یادآور شد: برگزاری کارگاههای مختلف در زمینه تئاتر خیابانی و برگزاری اولین جشنواره منطقه ای تئاتر خیابانی غرب کشور توسط واحد نمایش شروع خوبی برای شکوفایی تئاتر خیابانی در لرستان شد که درخشش آن را در هشتمین جشنواره سراسری تئاتر ماه در آبان ماه 90 در تهران دیدیم.

مسئول واحد نمایش حوزه هنری لرستان ادامه داد: در این جشنواره نمایش "مگه دستفروشی عیبه؟" تولید واحد نمایش با طرح آرش دادگر و کارگردانی ستار مهرشاد دانشجوی رشته نمایش و بازی امیر دلفانی، سامان قهرمانی و مهتاب زند که هنرمندان تحصیلکرده رشته نمایشی هستند از بین 16 نمایش خیابانی سراسر کشور و رقابتی تنگاتنگ برگزیده این جشنواره شد.

سپهوند ضمن تشکر از نگاه ویژه رئیس حوزه هنری لرستان به حوزه نمایش، عنوان کرد: تجربه، تخصص و تلاش عناصری بود که منجر به عملکرد درخشانی شد که 2 سال است شاهد آن هستیم.

وی به مشکلات تئاتر لرستان اشاره کرد و یادآور شد: یکی از عمده ترین مشکلات ما نبود بودجه کافی برای تئاتر است که باعث می شود با محدودیت قدم برداریم و این وضعیت روند رو به رشد را کند می کند.