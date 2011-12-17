رواج "خودکشی" درآمریکا بدلیل جنگ و اقتصاد بیمار/ آمارخودکشی آمریکاییها

موضوعی که این روزها در آمریکا رواج پیدا کرده "خودکشی" به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از بحران مالی در نظام سرمایه داری است و از آنجا که بحران اقتصادی در آمریکا همچنان ادامه دارد، کارشناسان احتمال می دهند پدیده خودکشی نیز نه تنها ادامه داشته باشد، بلکه بدلیل تشدید مشکلات مالی، میزان آن افزایش نیز بیابد.

بر اساس تازه ترین آمار منتشر شده از سوی مرکز کنترل بیماری های آمریکا، سالانه بیش از 35 هزار آمریکایی به دلیل خودکشی جان می بازند و تحلیلگران مشکلات اقتصادی را از جمله عوامل موثر در دست زدن به خودکشی می دانند.

دانشمندان متوجه شده اند در سالهای 1929 تا 1933، 1937و 1938، 1980 تا 1982 که آمریکا با رکود اقتصادی مواجه بود و همچنین در زمان بحران نفت در سالهای 1973 تا 1975، میزان خودکشی در این کشور افزایش یافته بود. اما خودکشی مردم آمریکا فقط بواسطه مشکلات اقتصادی نیست بلکه نظامیان بازگشته از جنگ های عراق و افغانستان نیز درصد قابل توجهی از خودکشی ها در ایالات متحده به خود اختصاص داده اند. اما خودکشی مردم آمریکا فقط بواسطه مشکلات اقتصادی نیست بلکه نظامیان بازگشته از جنگ های عراق و افغانستان نیز درصد قابل توجهی از خودکشی ها در ایالات متحده به خود اختصاص داده اند.



در همین رابطه، پژوهشی که برای اولین در آمریکا آمار آن منتشر شد نشان می دهد در سال ۲۰۰۹ حدود ۲ میلیون نفر برای خودکشی در آمریکا برنامه ریزی کرده اند و بیش از یک میلیون نفر دست به خودکشی زده اند. پژوهشی که در سالهای 2008 و 2009 صورت گرفته نشان می دهد، 8 میلیون نفر از افراد بالغ در آمریکا طی سال 2009 به خودکشی فکر کرده اند.

در این پژوهش که برای اولین بار توسط "مراکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا" منتشر شده آمده که زنان و جوانان سفیدپوستی که سن کمتر از 30 سال دارند بیشتر از دیگران به خودکشی فکر می کنند. این پژوهش همچنین اختلاف بسیار زیاد میان ایالت های آمریکا که در کل بالغ بر 310 میلیون نفر جمعیت دارد را گزارش می کند، به طوری که در ایالات "یوتا" از هر 15 نفر یک نفر به طور جدی به خودکشی فکر می کند که این ایالت در این زمینه رتبه نخست را دارد در حالی که کمترین میزان خودکشی را ایالت جورجیا با 1 نفر از 50 نفر داراست. دکتر "کورسپی" پژوهشگر اپیدمولوژی در "مراکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا" می گوید که هدف از انجام این پژوهش شناسایی اقشار در معرض خودکشی است. این پژوهشگر بیان می کند که سالانه 35 هزار نفر در آمریکا خودکشی می کنند. جنگ و اقتصاد بیمار؛ عامال اصلی خودکشی مشکلات اقتصادی باعث افزایش میزان خودکشی در آمریکا شده، اما بهبود این شرایط می تواند تا حدی به کاهش میزان خودکشی کمک کند. در افراد 25 تا 64 ساله می توان ارتباط مسائل اقتصادی را با میزان خودکشی درک کرد، چرا که مشکلات اقتصادی احتمال خودکشی را افزایش می دهد.

اعضای ارتش با نرخ تقریبی هر 36 ساعت یک نفر، دست به خودکشی زده‌اند. این پدیده تراژیک هنگامی که ارتش آمریکا در جولای 2011، علت مرگ 33 عضو فعال و ذخیره خود را "خودکشی" اعلام کرد به اوج خود رسید. علاوه بر این، "وزارت امور کهنه‌ سربازان" چنین برآورد می‌کند که روزانه 18 کهنه‌ سرباز با اقدام به خودکشی جان خود را از دست می‌دهند. بر این اساس دانشمندان متوجه شده اند در سالهای 1929 تا 1933، 1937و 1938، 1980 تا 1982 که آمریکا با رکود اقتصادی مواجه بود و همچنین در زمان بحران نفت در سالهای 1973 تا 1975، میزان خودکشی در این کشور افزایش یافته بود. بر این اساس دانشمندان متوجه شده اند در سالهای 1929 تا 1933، 1937و 1938، 1980 تا 1982 که آمریکا با رکود اقتصادی مواجه بود و همچنین در زمان بحران نفت در سالهای 1973 تا 1975، میزان خودکشی در این کشور افزایش یافته بود.

این درحالیست که در جنگ جهانی دوم (1939 تا 1945) و 1991 تا 2001 که دولت آمریکا با وضعیت خوب اقتصادی و میزان پایین بیکاری مواجه بود، میزان خودکشی به طور قابل توجهی کاهش یافته بود. بر این اساس میزان خودکشی در سال 2000 که اوضاع اقتصادی پر رونق گزارش شد به پایین ترین میزان رسید.

علاوه بر آن مرکز امنیت جدید آمریکا در گزارشی آمار خودکشی نظامیان را بررسی کرده و رشد فزاینده این پدیده در بین نظامیان را برای ارتش آمریکا چالش برانگیز می داند.



مقاله "شکست در جنگ: چالش‌های خودکشی نظامی" نوشته دکتر مارگارت سی هارل عضو ارشد "مرکز امنیت جدید آمریکا" (Center for a New American Security) و مدیر "طرح نیروهای مشترک" (Joining Forces Initiative) و نانسی برگلاس عضو ارشد غیرمقیم این مرکز حکایت از آن دارد که سلامت نیروهای داوطلب آمریکایی، بر توانایی ملت آمریکا برای مراقبت از اعضای ارتش و کهنه ‌سربازان خود بستگی دارد.

طبق این گزارش، "خودکشی در میان اعضای ارتش و کهنه‌ سربازان، سلامت نیروهای داوطلب آمریکایی را به چالش می‌کشد". از سال 2005 تا 2010، اعضای ارتش با نرخ تقریبی هر 36 ساعت یک نفر، دست به خودکشی زده‌اند. این پدیده تراژیک هنگامی که ارتش آمریکا در جولای 2011، علت مرگ 33 عضو فعال و ذخیره خود را "خودکشی" اعلام کرد به اوج خود رسید. علاوه بر این، "وزارت امور کهنه‌ سربازان" (Department of Veterans Affairs) چنین برآورد می ‌کند که روزانه 18 کهنه‌ سرباز با خودکشی جان خود را از دست می ‌دهند. با این حال، همان گونه که هارل و برگلاس اشاره می‌کنند، تعداد دقیق کهنه‌ سربازانی که بر اثر خودکشی فوت کرده‌اند، مشخص نیست. با بازگشت تعداد بیشتری از سربازان آمریکایی از جنگ، این مسئله نیازمند توجه فوری و شدید است.