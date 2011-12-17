مردم برای شکایت از کلاهبردار فراری و شرکت کاغذی به آگاهی تهران مراجعه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه رضا مؤذن افزود: 13 اردیبهشت ماه سال جاری ‏، فردی به نام "علیرضا . ح" با مراجعه به کلانتری 126 تهرانپارس به مأموران گفت: فرد یا افرادی با استفاده از مدارک شناسایی مفقود شده من اقدام به گرفتن دسته چک و صدور چکهای بلامحل کرده اند.

وی ادامه داد: با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور قاضی نجفی، دادیار شعبه دوم دادسرای ناحیه 4 تهران، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار تیم مبارزه با کلاهبرداری پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: با حضور "علیرضا . ح" در پایگاه چهارم، وی در اظهارات خود به کارآگاهان گفت: پنجم تیر ماه سال گذشته شناسنامه ام مفقود شد اما به تصور اینکه احتمالا آن را در گوشه ای از منزل گذاشته و به یاد ندارم، دیگر پیگیر موضوع نشدم تا اینکه تصمیم به افتتاح حساب جاری و دریافت دسته چک گرفتم اما در کمال تعجب از بانک اعلام شد که فردی با مشخصات شناسنامه ای من، اقدام به افتتاح حساب و دریافت دسته چک در شعبه بانکی تهرانپارس کرده و در حال حاضر نیز چندین فقره چک بلامحل به ارزش تقریبی 100 میلیون تومان صادر کرده است.

شناسایی یک شرکت کاغذی!

وی ادامه داد: کارآگاهان پایگاه چهارم در ادامه تحقیقات خود اطلاع پیدا کردند که شرکتی 17 آذرماه سال گذشته تحت عنوان شرکت "آساک پخش فرنود" در زمینه صادرات و واردات ثبت شده و فرد اقدام کننده برای ثبت شرکت، خود را تحت هویت شاکی پرونده معرفی و در پوشش مدیر شرکت صادرات و واردات مجددا اقدام به افتتاح حساب و دریافت دسته چک از شعبه بانک تهرانسر کرده است.

رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: کارآگاهان پایگاه چهارم در ادامه تحقیقات و با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده به سازمان ثبت شرکتها و شعبات بانکی محل افتتاح حساب، موفق به شناسایی تصویر متهم تحت تعقیب شدند.

وی بیان داشت: متهم با استفاده از اسناد و مدارک شناسایی متعلق به شاکی پرونده، اقدام به دریافت دسته چک و خرج کردن آنها در قالب چکهای بلامحل و حتی فروش چکها به افراد غیر کرده است.

دستگیری یکی از خریداران چک

سرهنگ کارآگاه مؤذن ادامه داد: کارآگاهان پایگاه چهارم در ادامه تحقیقات خود، با شناسایی یکی از خریداران چکهای تقلبی، این فرد را در 13مهرماه سال جاری و در حالی که قصد داشت تا با استفاده از چک خریداری شده اقدام به کلاهبرداری 20 میلیون تومانی از فروشندگان مواد غذایی کند، در میدان فردوسی شناسایی و به پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند.

وی تصریح کرد: متهم در اعترافات خود اظهار داشت که یک فقره از چکها را به قیمت 200 هزار تومان از دارنده چکها خریداری کرده و قصد داشته تا با استفاده از این چک بلامحل، اقدام به کلاهبرداری کند؛ با توجه به اظهارات متهم، زمانی که تصویر به دست آمده از متهم تحت تعقیب در مقابلش گذاشته شد ، وی این شخص(متهم تحت تعقیب) را به عنوان فروشنده چک معرفی کرده و اظهار داشت که علاوه بر وی، افراد دیگری نیز اقدام به خرید چک از او کرده اند.

رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: با توجه به تحت تعقیب بودن متهم، دستور انتشار تصویر متهم از سوی دادیار شعبه دوم دادسرای ناحیه 4 تهران صادر شده است و از کلیه شهروندانی که موفق به شناسایی هویت متهم شده و اطلاعاتی در خصوص هویت و یا مخفیگاه وی دارند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود را از طریق شماره تلفن 21866349 در اختیار کارآگاهان تیم مبارزه با کلاهبرداری پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند.

سرهنگ کارآگاه مؤذن افزود: از کلیه شهروندانی که تحت پوشش "شرکت آساک پخش فرنود" از آنها نیز کلاهبرداری شده، دعوت می شود تا برای طرح و پیگیری شکایت خود به پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان سیدخندان، خیابان ابوذر غفاری مراجعه کنند.