آمریکا نتوانست عراق را از ایران دور کند/سیطره بر سوریه ممکن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، هوگو چاوز خاطر نشان کرد آمریکا هرگز نمی تواند بر سوریه سیطره پیدا کند.



چاوز، ایالات متحده آمریکا را امپریالیسم توصیف کرد که جنگ پنهانی را علیه سویه به راه انداخته است، اما به گفته وی، با این وجود، هرگز نخواهد توانست بر این کشور و دیگر کشورهای عربی مسلط شود.



وی تصریح کرد : رویای ایالات متحده آمریکا برای سلطه بر آفریقا و آمریکای لاتین محقق خواهد شد، رویای آنها در نهایت به یاس و ناامیدی تبدیل خواهد شد.



چاوز گفت : این امپریالیسم نه تنها نتوانست بر عراقی ها مسلط شود، بلکه بر عکس، دولت عراق بیش از هر زمانی به دولت ایران نزدیک شده است.

رئیس جمهوری ونزوئلا افزود : اکنون و پس از جنگ عراق و تعداد قربانیان آن، دولت این کشور به ایران نزدیک شده و در نتیجه روابط میان دو کشور تقویت شده است.