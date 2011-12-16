تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه بیست و ششم آذرماه سال 1390 مصادف است با بیست و یکم محرم سال 1433 هجری قمری و هفدهم دسامبر سال 2011 میلادی.
- روز سوم از هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری میشود:
* نفت تهران - استقلال تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی تهران
- نخستین دوره مسابقات زورخانهای جوانان آسیا امروز هم با حضور 70 ورزشکار از 9 کشور آسیایی در شهر دوشنبه تاجیکستان پیگیری میشود.
- هفته شانزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای انگلستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* بلکبرن - وست برومویچ
* اورتون - نوریچ سیتی
* فولهام - بولتون
* نیوکاسل - سوانسی
* وولورهمپتون - استوک سیتی
* ویگان - چلسی
- هفته هفدهم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* مایورکا - ختافه
* اسپورتینگ گیخون - اسپانیول
* اتلتیک بیلبائو - رئال زاراگوزا
* سویا - رئال مادرید
- هفته شانزدهم مسابقات فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* کیهوو - کالیاری
* میلان - سیهنا
* آتلانتا - آتلانتا
- روز دوم از هفته هفدهم مسابقات فوتبال بوندسلیگای آلمان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* هوفنهایم - هرتابرلین
* بایر لورکوزن - نورنبرگ
* هامبورگ - آگسبورگ
* فرایبورگ - دورتموند
* ولفسبورگ - اشتوتگارت
* شالکه - وردربرمن
نظر شما