تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه بیست و ششم آذرماه سال 1390 مصادف است با بیست و یکم محرم سال 1433 هجری قمری و هفدهم دسامبر سال 2011 میلادی.

- روز سوم از هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

* نفت تهران - استقلال تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی تهران

- نخستین دوره مسابقات زورخانه‌ای جوانان آسیا امروز هم با حضور 70 ورزشکار از 9 کشور آسیایی در شهر دوشنبه تاجیکستان پیگیری می‌شود.

- هفته شانزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای انگلستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* بلکبرن - وست برومویچ

* اورتون - نوریچ سیتی

* فولهام - بولتون

* نیوکاسل - سوانسی

* وولورهمپتون - استوک سیتی

* ویگان - چلسی

- هفته هفدهم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* مایورکا - ختافه

* اسپورتینگ گیخون - اسپانیول

* اتلتیک بیلبائو - رئال زاراگوزا

* سویا - رئال مادرید

- هفته شانزدهم مسابقات فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* کیه‌وو - کالیاری

* میلان - سیه‌نا

* آتلانتا - آتلانتا

- روز دوم از هفته هفدهم مسابقات فوتبال بوندس‌لیگای آلمان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* هوفنهایم - هرتابرلین

* بایر لورکوزن - نورنبرگ

* هامبورگ - آگسبورگ

* فرایبورگ - دورتموند

* ولفسبورگ - اشتوتگارت

* شالکه - وردربرمن