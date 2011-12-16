خانه چهارم، جایگاه تراکتورسازی در نیم فصل/ فرصت نایب قهرمانی از دست رفت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفدهم و پایانی نیم فصل اول مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور بعد از ظهر امروز با انجام دو دیدار پیگیری شد که در یکی از این بازی ها تیم تراکتورسازی تبریز در زمین ملوان بندر انزلی به تساوی بدون گل رضایت داد.

در این دیدار که در حضور حدود پنج هزار تماشاگر ورزشگاه تختی انزلی به انجام رسید، تلاش 90 دقیقه ای دو تیم حاصلی برای هیچ کدام نداشت و در نهایت امتیازات این بازی حساس بین دو تیم تقسیم شد.

این نتیجه در شرایطی برای تراکتورسازان رقم خورد که آنها فرصت خوبی برای کاهش فاصله با صدر جدول و کسب مقام دوم دور رفت در اختیار داشتند اما کسب فقط یک امتیاز از مصاف بعد از ظهر امروز انزلی مجموع اندوخته های تیم تبریزی را به عدد 29 افزایش داد تا امیر قلعه نویی و شاگردانش با ایستادن در خانه چهارم به کار خود در نیم فصل اول خاتمه دهند.

تیم ملوان نیز با کسب یک امتیاز از این دیدار خانگی، 15 امتیازی شد تا با یک پله صعود موقت، در رده شانزدهم بایستد.

در این مسابقه که با قضاوت یداله جهانبازی برگزار شد، مهدی رستمی و سعید سالارزاده از تیم ملوان و علی علیزاده و فلاویو لوپز از تیم تراکتورسازی با کارت زرد جریمه شدند.

اما همزمان با بازی تیمهای ملوان و تراکتورسازی، تیم سپاهان یکی از تعقیب کننده های تیم تبریزی در جدول، موفق شد در خانه مس سرچشمه به برتری دو بر صفر برسد تا این تیم اصفهانی با 30 امتیاز و بالاتر از تراکتورسازی در رده سوم جای بگیرد.