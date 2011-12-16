  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۲

خانه چهارم، جایگاه تراکتورسازی در نیم فصل/ فرصت نایب قهرمانی از دست رفت

خانه چهارم، جایگاه تراکتورسازی در نیم فصل/ فرصت نایب قهرمانی از دست رفت

تبریز - خبرگزاری مهر: تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با تساوی برابر میزبان خود ملوان بندر انزلی، فرصت کسب مقام نایب قهرمانی نیم فصل اول لیگ برتر را از دست داد تا با 29 امتیاز و ایستادن در جایگاه چهارم، به کار خود در دور رفت این رقابتها پایان دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفدهم و پایانی نیم فصل اول مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور بعد از ظهر امروز با انجام دو دیدار پیگیری شد که در یکی از این بازی ها تیم تراکتورسازی تبریز در زمین ملوان بندر انزلی به تساوی بدون گل رضایت داد.

در این دیدار که در حضور حدود پنج هزار تماشاگر ورزشگاه تختی انزلی به انجام رسید، تلاش 90 دقیقه ای دو تیم حاصلی برای هیچ کدام نداشت و در نهایت امتیازات این بازی حساس بین دو تیم تقسیم شد.

این نتیجه در شرایطی برای تراکتورسازان رقم خورد که آنها فرصت خوبی برای کاهش فاصله با صدر جدول و کسب مقام دوم دور رفت در اختیار داشتند اما کسب فقط یک امتیاز از مصاف بعد از ظهر امروز انزلی مجموع اندوخته های تیم تبریزی را به عدد 29 افزایش داد تا امیر قلعه نویی و شاگردانش با ایستادن در خانه چهارم به کار خود در نیم فصل اول خاتمه دهند.

تیم ملوان نیز با کسب یک امتیاز از این دیدار خانگی، 15 امتیازی شد تا با یک پله صعود موقت، در رده شانزدهم بایستد.

در این مسابقه که با قضاوت یداله جهانبازی برگزار شد، مهدی رستمی و سعید سالارزاده از تیم ملوان و علی علیزاده و فلاویو لوپز از تیم تراکتورسازی با کارت زرد جریمه شدند.

اما همزمان با بازی تیمهای ملوان و تراکتورسازی، تیم سپاهان یکی از تعقیب کننده های تیم تبریزی در جدول، موفق شد در خانه مس سرچشمه به برتری دو بر صفر برسد تا این تیم اصفهانی با 30 امتیاز و بالاتر از تراکتورسازی در رده سوم جای بگیرد.

کد مطلب 1485088

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها