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۲۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۴۶

فلاح نژاد خبر داد:

شبکه آب مسکن مهر دو شهر ازنا و مومن آباد آماده بهره برداری است

شبکه آب مسکن مهر دو شهر ازنا و مومن آباد آماده بهره برداری است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفا شهری استان لرستان از بهره برداری شبکه آب مسکن مهر دو شهر ازنا و مومن آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر فلاح نژاد در این رابطه اظهار داشت: شبکه آب شرب مسکن مهر ازنا به طول 2 کیلومتر و با لوله 500 میلی متر از جنس چدن داکتیل و 3 هزار و 530 متر پلی اتیلن به قطر 90 تا 250 میلی متر آماده بهره برداری است.

وی ادامه داد: همچنین شبکه آب مسکن مهر شهر جدید مومن آباد نیز به طول 900 متر از جنس پلی اتیلن و با قطر 75 تا 90 میلی متر آماده بهره برداری شده است.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفا شهری استان لرستان یادآور شد: هزینه اجرای شبکه آب مسکن مهر در دو شهر ازنا و مومن آباد در حدود 776 میلیون تومان بوده است.

کد مطلب 1485098

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