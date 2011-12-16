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۲۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۵۹

توسط سازمان حفاظت محیط زیست/

گواهینامه آزمایشگاه معتمد شرکت آبفای لرستان تمدید شد

گواهینامه آزمایشگاه معتمد شرکت آبفای لرستان تمدید شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مسئول آزمایشگاه مرکزی آب شهر خرم آباد از تمدید گواهینامه آزمایشگاه شرکت آبفا توسط سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد.

معصومه آرش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گواهینامه آزمایشگاه معتمد شرکت آب و فاضلاب استان لرستان توسط سازمان حفاظت محیط زیست کشور تمدید شد.

وی ادامه داد: گواهینامه آزمایشگاه معتمد شامل 16 پارامتر در بخش های فیزیکی و شیمیایی شامل نیترات، نیتریت، آمونیاک، سختی کل، قلیائیت، هدایت الکتریکی، فسفات، کدورت، کلراید، سدیم، پتاسیم ،سولفات، "پی اچ" و "تی دی اس" است.

وی ادامه داد: همچنین این گواهینامه دارای دو پارامتر توتال کلیفرم و فکال کلیفرم در بیولوژیکی است.

مسئول آزمایشگاه مرکزی آب شهر خرم آباد در خصوص نحوه دریافت این گواهینامه توسط آزمایشگاه شرکت آبفا گفت: به دنبال ارتقا سطح آزمایشگاه آب شرب استان و دقت و صحت در نمونه گیری و انجام آزمایش های یاد شده و تایید نتایج آن توسط سازمان حفاظت محیط زیست کشور در چندین مرحله این گواهینامه برای سه سال آینده تمدید شد.

کد مطلب 1485107

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