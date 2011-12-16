داور با سرچشمه نامهربان بود/ کاهش 20درصدی قرارداد بازیکنان

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر شرفی شامگاه جمعه پس از شکست تیمش مقابل سپاهان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازیکنان سرچشمه در این دیدار تمام سعی خود را انجام دادند اما متاسفم که نتوانستیم در این دیدار پیروز میدان باشیم.

وی افزود: سپاهان اصفهان دارای بازیکنانی است که حتی به لحاظ مالی از بازیکنان سرچشمه بالاتر هستند اما متاسفانه که بازیکنان سرچشمه بازیکنانی هستند که بیشتر آنها تجربه لیگ برتر را ندارند.

وی بابیان اینکه بازیکنان سرچشمه را برای این شکست تنبیه و در اولین اقدام 20 در صد از قراداد تمام بازیکنان را کم می کنم بیان داشت: بازیکنانی که قرار است که از این باشگاه بروند را صبح فردا از طریق سایت باشگاه اعلام می کنم وهمچنین لیست بازیکنان درخواستی خود را به باشگاه اعلام می کنم.

شرفی تصریح کرد: اصلا به بازی که برخی از بازیکنان که امروز انجام دادند اعتقاد ندارم این یک فوتبال نمایشی و خود خواهانه بود و حتما آنها را کنار می‌گذارم زیرا فوتبال خود خواهانه در اندیشه های من جایی ندارد.

سرمربی مس سرچشمه بیان داشت: بگو مگو بین بازیکنان در این دیدار موجب شد که آنها به هیچ نحو نخواهند که یکدیگر را در زمین مسابقه ببینند و من قطعا در نیم فصل به حضور چنین بازیکنانی در تیم فوتبال مس سرچشمه نیاز ندارم و اسامی آنها را اعلام می کنم.

وی با اشاره به داوری این دیدار گفت: به نظرم داور امروز با ما مهربان نبود و من به هیچ عنوان متوجه پناتی که برای بازیکنان سپاهان گرفت نشدم هر چند که اول باید فیلم بازی را ببینیم تا بتوانیم مستند در مورد داوری دیدار اعتراض کنیم.

شرفی با بیان اینکه باید ورزشگاه سرچشمه به هر نحوی که شده راه بیفتد تا ما شاهد هوادارن واقعی این تیم باشیم تاکید کرد: بیشتر گزینه های خارجی به خاطر شرایط جوی سرچشمه حاضر به پیوستن به این تیم کرمان نیستند.

شرفی گفت: تفرقه ای که بین مسئولان کرمان وجود دارد به هیچ نحو به نفع دو نماینده فوتبال کرمان نیست و امیدوارم که این مطلب هر چه سریعتر رفع شود.

وی گفت: هر کسی را که فکر می کنید بهتر از من با این تیم می تواند نتیجه بگیرد را جایگزین من کنید.

شرفی در پایان گفت: در بازیهای اخیر تفکرمان این بود که با امتیازهایی که در نیم فصل اول مسابقه ها می گیریم بتوانیم اوضاع این تیم را در نیم فصل دوم سر سامان دهیم و فکر کنم که به این قضیه هم دست یافتیم.

