حمایت رئیس جمهور تونس از انقلاب بحرین/شرکت المرزوقی درتظاهرات ضد آل خلیفه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری در تونس، منصف المرزوقی رئیس جمهور جدید تونس حمایت خود را از انقلاب مردم بحرین اعلام کرد و گفت که این انقلاب، درگیریهای طایفه ای نیست و در چارچوب قیام ملتهای عربی که زیر سلطه دیکتاتورها به سر می برند، قرار دارد.



المرزوقی با شرکت در تظاهرات برگزار شده در مقابل سفارت بحرین در تونس و هم صدا شدن در سر دادن شعار " بحرین، آزاد است آل خلیفه باید برود" حمایت خود را از انقلاب ملت بحرین اعلام کرد.



وی با رد ادعاهای رژیم آل خلیفه تصریح کرد انقلاب ملت بحرین طایفه ای نیست، بلکه بخشی از مسئله ملتهای عربی در برابر رژیمهای دیکتاتوری است.

رئیس جمهوری تونس که پیش از این در تجمع اعتراض آمیز دیگری در برابر سفارت بحرین در تونس شرکت کرده بود، خاطر نشان کرد: بحرینی ها هم مانند ملت تونس از فساد، ظلم و سرکوب رنج می برند.



وی با تاکید بر اینکه رژیم بحرین برای دامن زدن به مسائل طایفه ای تلاش می کند، تصریح کرد: رژیم بحرین به دنبال مطرح کردن اختلاف بین شیعه و سنی است، ولی ما به آنها می گوییم که همه ما در تونس سنی هستیم، اما مسئله بحرین را نه مسئله شیعه و نه مسئله سنی می دانیم، بلکه مسئله ملتی است که در زیر طوق رژیم دیکتاتوری قرار دارد، در این مورد تفاوتی بین شیعه و سنی وجود ندارد و این مسئله انقلاب ملتها علیه دیکتاتورهاست و ارتباطی به مذهب ندارد.



رئیس جمهوری تونس گفت : ما در اینجا جمع شده ایم تا بگوییم که بحرین آزاد آزاد است و آل خلیفه باید کنار بروند، ما به برادران بحرینی خود می گوییم که از مبارزه آنان حمایت می کنیم.

اعضای مجلس مؤسسان تونس اخیرا "منصف المرزوقی" از مخالفان سابق رژیم سرنگون شده "بن علی" را به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور انتخاب کردند.



مرزوقی66 ساله، رئیس حزب " کنگره برای جمهوری" در جلسه مجلس مؤسسان منتخب مردم تونس، اکثریت آرا را کسب کرد.

دهها مجروح در حملات نیروهای آل ‌خلیفه به مردم



ائتلاف انقلابیون بحرین از پزشکان خواست برای نجات جان دهها مجروح به شهرهای ابوصبیع و الشاخوره بشتابند.



به گزارش مهر، العالم به نقل از منابع بحرینی اعلام کرد، ائتلاف انقلابیون از پزشکان خواسته است برای کمک به مجروحان به روستاهای ابوصبیع و الشاخوره بیایند.

در حملات نیروهای سرکوبگر آل خلیفه به تظاهرکنندگان در روستاهای ابوصبیع والشاخوره دهها نفر از شهروندان به شدت زخمی شده اند.

نیروهای آل خلیفه همچنین عصر امروز ده ها شهروند را در مناطق مختلف بازداشت کردند.



مخالفت آل‌خلیفه با پیکر شهید بحرینی



خبر دیگر اینکه رژیم آل خلیفه از تحویل پیکر یک شهید به خانواده اش خودداری کرد، مسئولان رژیم آل خلیفه از تحویل پیکر "علی القصاب" که دیروز به دست نیروهای این رژیم به شهادت رسید، جلوگیری کردند.