راه اندازی پروازهای حج تمتع در انتظار توسعه فرودگاه اراک است

محمد حسن مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اکنون دو پروژه عمرانی شامل تطویل باند و روشنایی فرودگاه، به مدت 45 روز است که آغاز شده که با اتمام آنها زمینه راه اندازی پروازهای حج درفرودگاه اراک فراهم می شود.

وی با بیان اینکه، استان مرکزی زمینه سامان دهی و اعزام حجاج نه تنها استان مرکزی بلکه استان های همجوار را دارد، گفت: هدف ما رونق فرودگاه اراک است و بر این اساس درتلاشیم پروازهای سوریه، نجف اشرف وکیش را راه اندازی کنیم.

مرتضوی با تاکید بر اینکه، راه اندازی پروازهای مختلف مستلزم تقاضای مردم استان است گفت: امید است تا پایان سال آینده پروژه های عمرانی قرودگاه اراک تکمیل و پروازهای جدید آغاز شود.