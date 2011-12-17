مرحله دوم ساماندهی سوخت مرغدارهای تاکستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید اسماعیلی در این باره گفت: پارسال در مرحله اول این طرح 58 واحد مرغداری نیمچه گوشتی با ظرفیت بیش از یک میلیون و 400 هزار قطعه به دستگاه هیترهای موشکی و آبخوری نیپل مجهز شدند.

اسماعیلی افزود: باتوجه به محدودیت های تخصیص سوخت و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، آن دسته از مرغدارانی که هنوز برای گرمایش واحد تولیدی خود از سیستم قدیمی استفاده می کنند می توانند از فرصت پیش آمده برای بهبود وضعیت گرمایشی واحد تولیدی خود اقدام کنند.

وی از صاحبان مرغداریها خواست برای ساماندهی مصرف سوخت و ثبت اطلاعات به سامانه www.poultry.apps.maj.ir مراجعه کنند.

اسماعیلی یادآورشد: شهرستان تاکستان با دارا بودن 134 واحد مرغداری نیمچه گوشتی با ظرفیت بیش از سه میلیون و 311 هزار قطعه و تولید کننده بیش از 18هزار تن گوشت سفید مرغ در سال رتبه اول استان قزوین را داراست.

