جاعلان اسکناس در قزوین ناکام ماندند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا محتشمی در این باره گفت: ماموران انتظامی شهرستان قزوین در اقدامی پلیس موفق شدند 37 میلیون ریال اسکناس تقلبی را کشف و ضبط کنند.

وی افزود: همچنین ماموران در این ااقدام از دریافت رشوه پنج میلیون ریالی خودداری کردند.

محتشمی تصریح کرد: ماموران یگان امداد شهرستان قزوین هم در حین گشت زنی در آزاد راه قزوین به کرج به یک دستگاه سواری دوو مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

این مسئول یادآورشد: در این اقدام ماموران دو کیف دستی حاوی 74 برگ چک پول 500 هزار ریالی تقلبی و 30 سانت ماده مخدر شیشه کشف و هر دو سرنشین خودرو را دستگیر کردند.

وی بیان کرد: متهمان برای رهایی از مجازات قانونی مبلغ پنج میلیون ریال رشوه به ماموران پیشنهاد دادند که مامورام وظیفه شناس از دریافت آن امتناع کردند.

راکب موتورسیکلت در تاکستان حادثه آفرید

بی توجهی راکب موتورسیکلت در تاکستان به مقررات در هنگام دور زدن در میدان موجب مجروح شدن این راکب شد.

بنابر این گزارش ماموران انتظامی شهرستان تاکستان روز گذشته در پی اطلاع از وقوع یک مورد سانحه رانندگی در فلکه بسیج این شهر بلافاصله در محل حاضر شدند و در بررسی ها مشخص شد یک دستگاه سواری پژو به رانندگی فردی 23 ساله با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد کرده است که در این سانحه راکب 17 ساله موتور مجروح و به بیمارستان منتقل شده است.

کارشناس پلیس علت این حادثه را بی توجهی راکب موتورسیکلت به مقررات در دور زدن در مسیر خلاف جهیت میدان اعلام کرده است.