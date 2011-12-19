سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براساس قانون، پلیس در طرح شبانه برخورد با خودروهای سنگین با نخاله برهای متخلف که اقدام به جابجایی بیش از حد ظرفیت کرده یا بار خود را در محل غیر مجاز تخلیه می کنند برخورد می کند. رانندگان این خودروها علاوه بر اعمال قانون و توقیف وسیله نقلیه به مراجع قضائی معرفی می شوند. همچنین این خودروها هنگام حمل بار باید دارای روکش و باربند مناسب باشند.

وی ادامه داد: همچنین با خودروهایی مانند وانت و نیسان نیز که بیش از حد مجاز اقدام به جابه جایی بار می کنند برخورد می شود.

رئیس پلیس راهور تهران با اشاره به تبلیغات تاکسی ها گفت:این طرح در شورای عالی ترافیک به تصویب رسیده است و پلیس مخالفتی با آن ندارد. ضمن اینکه اجرای آن می تواند منبع درآمد مناسبی برای رانندگان تاکسی باشد.

رحیمی افزود: البته پلیس برای حفظ ایمنی با چند طرح ارائه شده در مورد تبلیغات تاکسی ها مخالفت کرده اما تبلیغات کنونی مورد تائید است و به هیچ عنوان عامل اصلی بروز تصادفات محسوب نمی شود.

