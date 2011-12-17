به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتسال گیتیپسند اصفهان و میثاق تهران در چارچوب هفته پانزدهم مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور جمعه شب از ساعت 18 و 30 دقیقه در حضور حدود سه هزار تماشاگر و در ورزشگاه پیروزی اصفهان آغاز شد.
در این دیدار که به دلیل پخش مستقیم بازی با دو ساعت تاخیر آغاز شد، دو تیم در نیمه نخست یک گل به ثمر رساندند تا بازی در نیمه نخست با نتیجه یک بر یک به پایان برسد.
گیتیپسند که هفتههاست صدرنشینی مسابقات لیگ برتر را حفظ کرده، با توجه به نتیجه دیدار تیمهای منصوری قرچک و پرسپولیس تهران با انگیزه قابل توجهی به میدان رفت و در صدد رسیدن به پیروزی این دیدار بود؛ بنابراین با آغاز نیمه دوم بر تعداد گلهای خود افزود.
شاگردان علی افضل که همچنان مدعی اول رسیدن به قهرمانی مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور هستند، پس از پیروزی هفته گذشته خود در شهرآورد اصفهان امروز در دیداری به مصاف میثاق تهران رفته و با نتیجه چهار بر دو پیروزی را ازآن خود کردند.
گلهای گیتیپسند در این دیدار را افشین کاظمی، محمد وزیر زاده و شاپا (دوگل) به ثمر رساندند و برای تیم میثاق تهران هم عارف بلوکی و مجتبی حسن نژاد گلزنی کردند.
گیتیپسند با کسب سه امتیاز این بازی و با 40 امتیاز در صدر جدول ردهبندی لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور باقی ماند.
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