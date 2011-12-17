خیابان خوابی مشهدیها در صف های سکه/ نقدینگی را سکه نکنیم

به گزارش خبرنگارمهر، در چند روز گذشته با تشدید سودای سکه در کشور، شهروندان مشهدی نیز شاهد تشکیل صف های طویل و خیابان خوابی بسیاری از دلالان در جلوی بانکهای منتخب بانک ملی هستند.

این در حالی است که صاحب نظران نسبت به تبدیل نقدینگی به سکه و راکد شدن سرمایه ها هشدار می دهند.

صف در روز جمعه

اما آنچه که شهروندان و صاحب نظران مشهدی را متحیر کرده است، تشکیل صف از صبح دیروز جمعه در جلوی برخی از بانکها بوده که تاکنون این امر سابقه نداشته است.

این در حالی است که شنیده ها حاکی است با توجه به وجود رانت وسود تضمین شده، بسیاری از دلالان با خروج سرمایه خود از سایر بخش های اقتصادی، به بازار سکه دولتی و احتکار آن روی آورده اند.

عطش تقاضا به حدی است که تعدادی از واسطه ها در گفتگو با خبرنگار مهر از انتقال بخشی از تقاضای حراج سکه در بانک کارگشایی به صف های سکه های بانکی خبر داده اند.

استخدام کارگران صف نشین

در این راستا هرچند که بهمنی رئیس کل بانک مرکزی از آرام کردن بازار سکه با پیش فروش سکه بدون محدویت خبر داده است اما به نظر می رسد دلالان بدون توجه به این موضوع با بکارگیری همه توان خود و ازجمله استخدام کارگران بیکار به خرید سکه مشغولند.

این اتفاقات و مقاومت بازار در حالی روی می دهد که بازار جهانی شاهد سقوط 122 دلاری درهر اونس طلا بوده است اتفاقی که تاکنون تاثیر چندانی در جو روانی موجود در بازار نداشته است.

هشدار؛ نقدینگی را سکه نکنیم

فعالان اقتصادی در شهرمشهد نسبت به کوچ نقدینگی از بخشهای مولد اقتصادی به بازار سکه هشدار می دهند.

در این باره محمد خلیلی یکی از صاحب نظران اقتصادی به خبرنگار مهر در مشهد می گوید: سیاست از بین بردن حباب نرخ سکه در حالی از سوی بانک مرکزی طی چند هفته گذشته اجرایی شد که هنوز نرخ سکه ها در بازار آزاد کاهش چشمگیری نداشته است.

وی افزود: آنچه که ما شاهد آن هستیم طویل تر شدن صفها و شکاف قیمتی بین سکه در بازار و بانک است.

وی با تاکید بر ضرورت کنترل و مدیریت نقدینگی در سطوح مختلف، اضافه کرد: این که نقدینگی مورد نیاز بخشهای مولد جامعه تبدیل به سکه شود برای اقتصاد ملی کشورمان مفید نیست.

وی ادامه داد: این روزها بسیاری از فعالان اقتصاد زیر زمینی که فعالیت مخرب در بخش های مختلف دارند به بازار سکه کوچ کرده اند.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی چند روز قبل با اشاره به حبابی بودن قیمت سکه اعلام کرد که این بانک نرخ سکه را 70 تا 80 هزار تومان کاهش می دهد و بر همین اساس بانک مرکزی طی سه روز بیش از 80 هزار تومان نرخ سکه تمام بهار آزادی بانکی را کاهش داد.

اما بازار همگام با بانک مرکزی پیش نرفت و با ایجاد رانت قیمتی بخشی از نقدینگی موجود در جامعه را به سوی خود فراخواند.

سکه ها در صندوقچه کوچک و بزرگ خانه ها

در همین حال طلا فروشان مشهدی به خبرنگار مهر اظهارداشتند: بیشتر سکه‌های خریداری شده توسط شب زنده داران زمستانی به جای بازار آزاد، سر از صندوقچه های کوچک و بزرگ خانه ها در آورده است.

رضا علی آبادی که در خرید و فروش سکه فعال است به خبرنگار مهر گفت: باور کنید تقریبا همه افرادی که این روزها به بازار سکه مراجعه می کنند ، فقط به دنبال سود هستند چراکه سرمایه گذاری آنها در بانکها و یا اوراق مشارکت سودی کمتر از نرخ تورم را نصیب آنان می کند.

وی می افزاید: عمده دلیل مقاومت در برابر شکست قیمتها همین جو کاذب و ایجاد صفهای طویل خرید است.

در حال حاضر سکه های بانکی در 104 شعبه بانک ملی در سراسر کشور از جمله مشهد به صورت روزانه توزیع می شود.

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گزارش: امیر پرورش