به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین تیم جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور در هفته شانزدهم لیگ برتر به مصاف تیم میثاق تهران می‌رود.



هفته سوم از دور برگشت سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور به صورت همزمان جمعه هفته آینده برگزار می‌شود و طی آن صبای قم از ساعت 16 در دیداری خارج از خانه میهمان تیم فوتسال فوتسال میثاق تهران خواهد بود.



این دیدار در حالی برگزار می‌شود که شاگردان سید‌مهدی غیاثی در تیم فوتسال صبای قم در هفته نخست از نیم فصل دوم این رقابت‌ها یکشنبه گذشته میهمان تیم پرسپولیس تهران بودند اما این دیدار را با شکستی سنگین برابر میزبان خود پشت سر گذاشتند ولی در حال حاضر بعد از گیتی پسند اصفهان، شهید منصوری قرچک و فولاد ماهان نوین اصفهان در مکان چهارم جدول جای دارند.



تیم فوتسال صبای قم بعد از این مسابقه بار دیگر در دیداری خانگی از هفته هفدهم مسابقات سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان و مقابل تیم شهرداری ساوه بازی خواهد کرد.

