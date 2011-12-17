3 درصد مردم شهرهای نیشابور و مشهد مبتلا به ویروس HTLV1 هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فریدحسینی در نخستین همایش علمی "HTLV1و بیماری‌های وابسته" کشور در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور، افزود: در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد 12 درصد از ساکنان جزایر مارتینی فرانسه، گروهی از مردم مناطقی از برزیل، جنوب ژاپن و مناطقی از آفریقا، این ویروس را در بدن خود دارند.

وی توضیح داد: تاریخچه کشف این ویروس به سال 1981 میلادی برمی‌گردد.

بر خلاف شایعات و برخی نگرانی‌ها،HTLV1 اصلا ایدز نیست و حتی ارتباطات جنسی بین افرادی که یکی دارای ویروس باشد و یکی نباشد، اشکالی ندارد.

وی درباره علت ابتلای بخشی از مردم خراسان رضوی به این ویروس گفت: اولین فرضیه مربوط به وجود برده‌هایی برمی‌گردد که در قرون قبل از مناطق مختلف به ویژه آفریقا در بازار برده‌فروشان نیشابور خرید و فروش می‌شده است.

فریدحسینی اضافه کرد: دومین فرضیه علت گسترش ویروس به رفت و آمد زائران از ملیت‌های مختلف و سومین فرضیه به حضور یهودیان مهاجر به مشهد برمی‌گردد که در زمان نادرشاه افشار برای رسیدگی به امور جواهرات به مشهد مهاجرت کرده بودند.

همچنین رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور، گفت: ارزش برگزاری این همایش در حدی بود که وزارت بهداشت اصرار داشت در تهران برگزار شود ولی با توجه به اینکه متاسفانه بیشترین شیوع ویروس HTLV1در کشور در نیشابور دیده شده است، مجوز برگزاری این همایش در نیشابور صادر شد.

کاظم فرهمند افزود: این همایش از نوع علمی آموزشی است که دارای امتیاز بازآموزی در کارنامه اداری افراد شرکت کننده دارد.