حریفان قم در والیبال بانوان کشور مشخص شدند

خدیجه نامدار در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: بعد از حضور موفق تیم والیبال دختران رده سنی نوجوانان قم در مسابقات قهرمانی والیبال دختران نوجوان کشور و موفقیت در کسب مقام چهارم این رقابت ها در سال گذشته، در حال حاضر دیگر تیم رده سنی امید قم آماده اعزام به رقابت های قهرمانی کشور است تا حضوری موفق در این پیکارها داشته باشد.



وی افزود: قرعه کشی رقابت‌های والیبال رده سنی امید بانوان قهرمانی کشور در گروه های مختلف با حضور سرپرستان تیم ها و هیئت های استانی ها در فدراسیون والیبال انجام شد که طی آن تیم امید بانوان قم رقبای خود در مسابقات قهرمانی کشور را شناخت.



سرمربی تیم والیبال امید بانوان قم بیان داشت: مسابقات والیبال دختران رده سنی امید قهرمانی کشور در مرحله نخست از روز بیست و ششم آذر ماه برگزار می‌شود و میزبانی این رقابت‌ها نیز به هیئت والیبال استان مازندران واگذار شده است.



وی عنوان داشت: تیم والیبال رده سنی امید بانوان قم امروز جمعه بیست و پنجم آذر ماه راهی ساری می‌شود تا از روز شنبه در آغاز این رقابت‌ها با حریفان خود برای کسب جواز صعود به مسابقات مراحل بعد و انشاءالله قهرمانی کشور به رقابت بپردازد.



نامدار به مشخص شدن حریفان تیم والیبال رده سنی امید بانوان قم در مرحله نخست این رقابت‌ها نیز اشاره کرد و بیان داشت: بانوان والیبالیست قمی در گام نخست باید با تیم‌های قدرتمندی رقابت کنند که هر کدام مدعی کسب عنوان قهرمانی این مسابقات هستند.



سرمربی تیم والیبال امید بانوان قم افزود: در حالی که 20 تیم در این دوره از پیکارهای والیبال قهرمانی دختران رده سنی امید کشور حضور دارند، تیم والیبال دختران امید قم در گروه سوم مقدماتی با تیم های آذربایجان شرقی، تهران و مازندران همگروه است.



وی با اشاره به آمادگی تیم والیبال بانوان امید قم برای حضور در این رقابت‌ها، تصریح کرد: بانوان والیبالیست قمی تمرینات خود را با نظم و برنامه ریزی بسیار خوبی برگزار کرده اند تا با آغاز بازی ها، با قدرت به مصاف حریفان خود بروند.



نامدار در ادامه نسبت به حضور موفق این تیم در مسابقات اظهار امیدواری کرد و بیان داشت: رقابت‌های قهرمانی کشور با توجه به حضور تیم های آماده از استان های مختلف از سطح بسیار بالایی برخوردار است، به خصوص اینکه تیم قم در گروهی دشوار قرار گرفته و کار برای صعود بسیار سخت است.



وی عنوان داشت: اعضای تیم دختران امید قم با تمرینات بسیار خوبی که برگزار کرده است قطعا در دیدارهای مرحله گروهی برابر تمام حریفان حاضر در این مرحله نشان خواهد داد که والیبال قم تمرینات بسیار خوبی را برای موفقیت در این رقابت‌ها انجام داده است و امیدواریم این تیم در مرحله بعد نیز نتایج قابل قبولی را کسب کند.

