دومین دوره مسابقات دارالقران الکریم آستان قدس رضوی پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی لسانی گفت: در 26 مسجد شهر مشهد، جلسات قرآن زیرنظر دارالقران الکریم برگزار می شود.

وی تصریح کرد: در این دوره 427 نفر از فراگیران در سه مقطع سنی زیر 12 سال، 12 تا 16 و 16 سال به بالا با یکدیگر به رقابت پرداختند.

لسانی از ویژگی‌های این دوره از مسابقات را حضور قاریان ممتاز، مصطفی کارگر و مصطفی ملکی به عنوان مشاور برشمرد و افزود: پس از هر تلاوت شرکت‌کنندگان در خصوص مهارت‌های تلاوت، نقاط قوت و ضعفشان راهنمایی شدند.

یادآور می‌شود: اختتامیه این مسابقات همراه با اهدای جوایز به 51 برگزیده و لوح تقدیر به اساتید جلسات آموزشی در 28 آذر جاری برگزار خواهد شد.