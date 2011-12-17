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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۴

دومین دوره مسابقات دارالقران الکریم آستان قدس رضوی پایان یافت

دومین دوره مسابقات دارالقران الکریم آستان قدس رضوی پایان یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره آموزش علوم قرآن و حدیث آستان قدس رضوی از پایان مرحله مقدماتی مسابقات دارالقران الکریم آستان قدس رضوی در حرم مطهر رضوی در رشته‌های قرائت تحقیق، ترتیل، حفظ و مفاهیم قرآن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی لسانی گفت: در 26 مسجد شهر مشهد، جلسات قرآن زیرنظر دارالقران الکریم برگزار می شود.

وی تصریح کرد: در این دوره 427 نفر از فراگیران در سه مقطع سنی زیر 12 سال، 12 تا 16 و 16 سال به بالا با یکدیگر به رقابت پرداختند.

لسانی از ویژگی‌های این دوره از مسابقات را حضور قاریان ممتاز، مصطفی کارگر و مصطفی ملکی به عنوان مشاور برشمرد و افزود: پس از هر تلاوت شرکت‌کنندگان در خصوص مهارت‌های تلاوت، نقاط قوت و ضعفشان راهنمایی شدند.

یادآور می‌شود: اختتامیه این مسابقات همراه با اهدای جوایز به 51 برگزیده و لوح تقدیر به اساتید جلسات آموزشی در 28 آذر جاری برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1485138

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