به گزارش خبرنگار مهر، بعد از برگزاری جلسه هماهنگی و قرعه‌کشی فصل جدید مسابقات باشگاهی لیگ دسته اول باشگاه‌های والیبال نشسته کشور که در محل فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان برگزار شد، قرعه کشی تیم‌ها صورت گرفت و تیم جانبازان قم در گروه سوم مقدماتی قرار گرفت.



این در حالی است که امسال 26 تیم در مسابقات لیگ دسته اول والیبال نشسته جانبازان و معلولان باشگاه‌های کشور حضور دارند که دیدارهای مقدماتی را به شکل دوره‌ای برگزار می‌کنند تا چهره تیم‌های صعود کننده به مرحله بعد مشخص شود.



تیم‌های شرکت کننده در رقابت‌های امسال لیگ دسته اول والیبال نشسته جانبازان و معلولان باشگاه‌های کشور در قالب پنج گروه بازی‌های مرحله گروهی را برگزار می‌کنند تا تیم‌های برتر به مرحله بعد راه یابند که در بین آنها تیم های جانبازان و هیئت قم نیز دو تیم مدعی صعود به لیگ برتر هستند.



تیم والیبال نشسته جانبازان قم در گروه سوم این رقابت‌ها قرار دارد و طی آن والیبالیست‌های جانباز و معلول تیم جانبازان قم در این گروه با تیم‌های هیئت مرکزی، آرداق قزوین، هیئت کرمان، جانبازان فارس و هیئت جانبازان و معلولان چالوس رقابت می کنند.



در واقع این تیم متشکل از جانبازان والیبالیست فعال در استان است و در دیدارهای مرحله مقدماتی از گروه سوم این مسابقات که از فردا تا بیست و هشتم آذرماه در شهر شیراز برگزار می‌شود برای کسب جواز صعود به مرحله دوم به مصاف حریفان می‌رود.



این در حالی است که نگاهی به تیم‌های حاضر در سایر گروه‌ها نشان می دهد که در گروه نخست این مسابقات تیم‌های والیبال نشسته جانبازان و معلولین هیئت خراسان شمالی، هیئت یزد، هیئت هشترود، هیئت بابل و هیئت اردبیل به رقابت می‌پردازند.



همچنین دیگر نماینده قم در این دوره از رقابت‌ها یعنی تیم هیئت جانبازان و معلولین استان قم در گروه دوم رقابت‌های مرحله مقدماتی با تیم‌های والیبال نشسته هیئت سمنان، هیئت اهواز، هیئت گیلان و هیئت مازندران مسابقه می‌دهد.



از سوی دیگر در گروه چهارم مرحله مقدماتی پیکارهای لیگ دسته اول والیبال نشسته مردان کشور تیم‌های هیئت همدان، هیئت آق قلا، شهرداری تبریز، هیئت دزفول و گروه بهداشتی فیروز الوند قزوین به مصاف یکدیگر می‌روند.



تیم‌های حاضر در گروه پنجم مرحله مقدماتی رقابت‌های لیگ دسته اول والیبال نشسته مردان باشگاه‌های کشور را نیز تیم های والیبال نشسته محلات، خراسان جنوبی، البرز، مخابرات خراسان رضوی و هیئت بهشهر تشکیل می دهند.



گفتنی است: در پایان رقابت 16 تیم حاضر در مرحله مقدماتی مسابقات لیگ دسته اول والیبال نشسته مردان باشگاه های کشور در نهایت دو تیم جواز صعود به پیکارهای سوپر لیگ این رشته ورزشی در سال آینده را کسب خواهند کرد.

