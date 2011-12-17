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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۹:۱۹

مشرفی:

آموزش بدو خدمت رانندگان اجباری است

آموزش بدو خدمت رانندگان اجباری است

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان مرکزی گفت: آموزش بدو خدمت رانندگان باری و مسافری در استان مرکزی اجباری است.

غلامرضا مشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر این اساس فرد تا دوره بدو خدمت را نگذرانده باشد، کارت هوشمند راننده حرفه ای به وی داده نمی شود و نمی تواند در ناوگان حمل و نقل عمومی کار کند.

وی با اشاره به اینکه این اجبار به منظور سامان دهی رانندگی و کاهش خطرات انجام می شود، گفت: استان مرکزی یکی از جوانترین وبهترین ناوگان کشور را در اختیار دارد و به منظور ارتقای سطح دانش رانندگان 20 تا 80 ساعت آموزش برای آنان پیش بینی شده است.

مشرفی، به روز 26 آذر روز حمل و نقل عمومی اشاره کرد و گفت: پیش از این، هفت دوره آموزشی در بخش باری، شامل اصول حمل مواد خطرناک، حمل و مهار ایمن بار، اصول وضوابط ابعاد و اوزان حمل بار، مهارت های زانندگی، مقررات جاده ای، سلامت شغلی و امداد و نجات برگزاری شد.

وی با بیان اینکه، در بخش مسافری نیز شش دوره برگزار شده است، اضافه کرد: در این دوره ها در مجموع بیش از هشت هزار راننده شرکت کردند.

کد مطلب 1485142

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