ایده بانکداری اسلامی توسط متفکران اسلامی اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت ‌الاسلام عباس موسویان در همایش "حساب آب و آیینه" در مشهد افزود: متفکران اسلامی با در نظر گرفتن خدمات مفید بانکداری در رشد و توسعه جامعه که از مغرب زمین به بلاد اسلامی وارد شد، نسبت به پیاده سازی بانکداری اسلامی و بدون ربا اقدام کرده اند.

وی با بیان اینکه ربا جزء بزرگترین گناهان کبیره محسوب می شود، بیان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی بتدریج بانک های اسلامی در کشور گسترش یافت.

وی اظهار داشت: اسلام با کسب سود از بکارگیری سرمایه مخالف نیست اما اگر قراردادها بر اساس قرض و بهره باشد از نظر اسلام ربا به حساب می آید.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی ایران در ادامه گفت: اگر سیستم بانکداری و موسسه های مالی و اعتباری سود و حق سپرده گذاران را نپردازند، مدیون آنها هستند، چراکه سود متعلق به موسسه نیست بلکه مربوط به سپرده گذاران است.

وی در پایان گفت: یکی از چهار سوالی که در آخرت از هر انسانی می شود، این است که "مال خود را از کجا بدست آورده ای" و خوشا به حال انسان هایی که از این امتحان زندگی شان سربلند بیرون آیند.