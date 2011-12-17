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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۵

عضو شورای فقهی بانک مرکزی:

ایده بانکداری اسلامی توسط متفکران اسلامی اجرا شد

ایده بانکداری اسلامی توسط متفکران اسلامی اجرا شد

مشهد - خبرگزاری مهر: عضو شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: ایده بانکداری اسلامی همگام با ورود خدمات بانکداری به جامعه توسط متفکران اسلامی طرح و اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت ‌الاسلام عباس موسویان در همایش "حساب آب و آیینه" در مشهد افزود: متفکران اسلامی با در نظر گرفتن خدمات مفید بانکداری در رشد و توسعه جامعه که از مغرب زمین به بلاد اسلامی وارد شد، نسبت به پیاده سازی بانکداری اسلامی و بدون ربا اقدام کرده اند.

وی با بیان اینکه ربا جزء بزرگترین گناهان کبیره محسوب می شود، بیان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی بتدریج بانک های اسلامی در کشور گسترش یافت.

وی اظهار داشت: اسلام با کسب سود از بکارگیری سرمایه مخالف نیست اما اگر قراردادها بر اساس قرض و بهره باشد از نظر اسلام ربا به حساب می آید.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی ایران در ادامه گفت: اگر سیستم بانکداری و موسسه های مالی و اعتباری سود و حق سپرده گذاران را نپردازند، مدیون آنها هستند، چراکه سود متعلق به موسسه نیست بلکه مربوط به سپرده گذاران است.

وی در پایان گفت: یکی از چهار سوالی که در آخرت از هر انسانی می شود، این است که "مال خود را از کجا بدست آورده ای" و خوشا به حال انسان هایی که از این امتحان زندگی شان سربلند بیرون آیند.

کد مطلب 1485144

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