به گزارش خبرنگار مهر، بعد از 10 روز استراحت 12 تیم حاضر در مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور، بر اساس برنامه سازمان لیگ فدراسیون بسکتبال، دور برگشت این دوره از مسابقات از دوشنبه هفته آغاز می شود.
در واقع نخستین هفته از نیم فصل دوم مرحله گروهی رقابتهای لیگ دسته برتر بسکتبال باشگاههای کشور در حالی با انجام شش مسابقه در شهرهای مختلف از روز دوشنبه هفته پیش رو آغاز میشود که تیم بسکتبال جهش ترابری استان قم در این رقابتها برابر تیم بسکتبال پویا تهران دیداری حساس را در خارج از خانه برگزار میکند.
در این مسابقه که از ساعت 16 صبح روز دوشنبه بیست و هشتم آذر به میزبانی تیم بسکتبال پویا تهران برگزار میشود، نماینده قم در یکی از بازی های مهم خارج از خانه خود در رقابتهای امسال لیگ دسته برتر بسکتبال باشگاههای کشور مقابل تیم رده هشتم جدول رده بندی قرار میگیرد.
جهش ترابری قم در شرایطی در این بازی برابر حریف جوان خود صفآرایی میکند که نسبت به تیم بسکتبال پویا تهران سه امتیاز کمتر کسب کرده است و در دو رف نیز در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برابر پویا تهران تن به شکست داده است.
در حالی که این نخستین بازی جهش ترابری قم در آغاز دور برگشت مسابقات مرحله گروهی لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور است، این تیم در هفته دوم نیز مقابل یکی دیگر از تیم های نیمه پائین جدول یعنی تیم بسکتبال شهرداری گرگان صف آرایی می کند.
جهش ترابری قم با مشکلات بسیار زیادی در آغاز مسابقات این فصل لیگ دسته برتر بسکتبال باشگاههای کشور وارد جدال با حریفان شد و در نخستین مسابقه خود در دیداری خانگی در سالن شهید حیدریان قم برابر تیم پویا تهران به میدان رفت و در پایان مقابل میهمان خود شکست خورد.
نماینده بسکتبال قم در لیگ دسته اول بدمینتون باشگاههای کشور در 11هفته از دور رفت مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور با تیم های قدر مقابل خود بازی های خوبی انجام داد اما به نظر توان تیمی این تیم در حدی نیست که یارای مقابله با تیم های حتی در اندازه خودش نظیر پویا تهران، لوله سبز آ اس شیراز، شهرداری گرگان، همیاری شهرداری زنجان و حفاری اهواز را داشته باشد.
بسکتبالیستهای جهش ترابری قم در نیم فصل نخست مرحله گروهی در 10 مسابقه مقابل حریفان خود دست تسلیم بالا برده و در خانه و خارج از خانه نتیجه را به رقبای لیگ برتری واگذار کردند در حالی که تنها یک بار در قم تیم پر قدرت پتروشیمی بندر امام را غافلگیر کردند و این تیم در سالن شهید حیدریان قم به تیم جهش ترابری قم باخت.
پیکارهای لیگ دسته برتر بسکتبال باشگاههای کشور امسال با شرکت 12 تیم برگزار میشود که تیمهای شرکتکننده به صورت رفت و برگشت با یکدیگر مسابقه میدهند تا هشت تیم راهی مرحله پلی آف برای تعیین تیم قهرمان شوند.
در آغاز دور برگشت لیگ برتر/
تیم بسکتبال جهش ترابری قم به میهمانی پویا تهران میرود
قم - خبرگزاری مهر: تیم بسکتبال جهش ترابری قم در آغاز دور برگشت رقابتهای لیگ دسته برتر بسکتبال باشگاههای کشور برابر تیم بسکتبال پویا تهران صفآرایی میکند.
به گزارش خبرنگار مهر، بعد از 10 روز استراحت 12 تیم حاضر در مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور، بر اساس برنامه سازمان لیگ فدراسیون بسکتبال، دور برگشت این دوره از مسابقات از دوشنبه هفته آغاز می شود.
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