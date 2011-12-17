دو هزار نفر در برنامه های قرآنی کردستان حمایت می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر علیپور در جلسه کارشناسان قرآن شهرستان های استان کردستان که در دارالقرآن کریم شهرستان سنندج برگزار شد، اظهار داشت: اجرای طرح های قرآنی در مراکز و موسسه های قرآنی توسط کارشناسان متخصص لازم و ضروری است.

وی با بیان اینکه توانمندی اجرا و برگزاری کلاس های قرآنی علاوه بر ترویج بهتر و مناسب قرآن در بین علاقمندان به آیات الهی انجام فعالیت های موثر دینی در جامعه را نیز افزایش می دهد، افزود: 15 موسسه قرآنی در شهر سنندج و 10 موسسه در دیگر شهرستان ها در بحث آموزش قرآن فعالیت می کنند.

مسئول دارالقرآن کریم تبلیغات اسلامی کردستان با بیان اینکه ایجاد مراکز منسجم خانه قرآنی و حل مشکلات حوزه قرآن در دارالقرآن ها زمینه برای بهره برداری از تمام ظرفیت های استان در این بخش را فراهم می کند، افزود: انتظار می رود که در این بخش شاهد فعالیت های گسترده تری در استان کردستان باشیم.

علیپور با بیان اینکه تنظیم و تهیه سند راهبردی دارالقرآن کریم در استان کردستان رشد و توسعه متوازن فعالیت های سازمان را متناسب با نیاز سنجی علمی در سطح جامعه و بین جوانان افزایش می دهد، بیان کرد: مورد حمایت قرار دادن دو هزار نفر در طرح های آموزش قرآن، حمایت، هدایت و نظارت بر موسسه های قرآنی در استان کردستان گامی موثر در انعکاس درست مفاهیم قرآن است.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات در قالب دو بودجه متمرکز از سوی اداره تبلیغات اسلامی استان کردستان و شهرستانی پرداخت می شود، اعلام کرد: اجرای شدن طرح های قرآنی در قالب استانی و کاهش ساعت های آموزش از 230ساعت به 140 ساعت متمرکز حضور افراد را بیشتر و طرح های کم بازده از لحاظ آموزشی را حذف می کند.

وی حمایت و هدایت، راهنمایی و نظارت بر خانه قرآن های مکتب مانند را موجب انسجام بیشتر دانست و بیان کرد: توسعه و ترویج نهضت آشنایی و نهادینه کردن قرآن، ارتقاء سطح کیفی و ارزش قرآنی در جامعه و به منظور پاسداشت دستاوردهای انقلاب و تقویت آنها لازم است.

لازم به ذکر است در پایان این جلسه به مدیران موسسه های فعال در امر ترویج و گسترش خانه قرآن شهری و روستای هدایای به رسم یادبود داده شد.