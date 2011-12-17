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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۸:۵۸

فخیم در گفتگو با مهر:

تغییر و تحولات باعث پیروزی تیم فوتسال فیروزصفه مقابل صبای قم شد

تغییر و تحولات باعث پیروزی تیم فوتسال فیروزصفه مقابل صبای قم شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: بازیکن تیم فوتسال فیروزصفه اصفهان گفت: باید بگویم مسائل روحی و روانی در نتایج تیم ما خیلی تاثیرگذار بوده و همین مسئله باعث شده که در دیدار با صبای قم پیروزی را ازآن خود کنیم.

فرهاد فخیم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیروزی فیروزصفه در دیدار با صبای قم اظهار داشت: از قبل می‌دانستیم که بازی سختی را در پیش داشتیم، ما در دیدار با صبای قم چهار بازیکن خود را در اختیار نداشتیم و حسین سلطانی، محمد بیضایی، محمد نکویی و فرشاد شارقی برای ما بازی نکردند.

وی با اشاره به شرایط زمین بازی ادامه داد: سالن قم از کیفیت خوبی برخوردار نیست و بازی کردن روی کفپوش آن سالن بسیار سخت اما خوشحالم که با ارائه یک بازی خوب در این بازی پیروز شده و به رده های بالاتر جدول صعود کردیم.

بازیکن تیم فیروزصفه در مورد حضور خوراکچی در تیم افزود: تیم ما با عوض شدن سرمربی متحول شده است و آقای خوراکچی به خوبی روی مسائل روحی و روانی بازیکنان کار می‌کنند و این امر در بازی تیم هم تاثیرگذار بوده است.

وی اضافه کرد: به هر حال در پایان بازی ما مقابل صبای قم اتفاقاتی رخ داد که امیدوارم دیگر شاهد تکرار این اتفاقات در فوتسال نباشیم.

کد مطلب 1485147

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