تغییر و تحولات باعث پیروزی تیم فوتسال فیروزصفه مقابل صبای قم شد

فرهاد فخیم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیروزی فیروزصفه در دیدار با صبای قم اظهار داشت: از قبل میدانستیم که بازی سختی را در پیش داشتیم، ما در دیدار با صبای قم چهار بازیکن خود را در اختیار نداشتیم و حسین سلطانی، محمد بیضایی، محمد نکویی و فرشاد شارقی برای ما بازی نکردند.
وی با اشاره به شرایط زمین بازی ادامه داد: سالن قم از کیفیت خوبی برخوردار نیست و بازی کردن روی کفپوش آن سالن بسیار سخت اما خوشحالم که با ارائه یک بازی خوب در این بازی پیروز شده و به رده های بالاتر جدول صعود کردیم.
بازیکن تیم فیروزصفه در مورد حضور خوراکچی در تیم افزود: تیم ما با عوض شدن سرمربی متحول شده است و آقای خوراکچی به خوبی روی مسائل روحی و روانی بازیکنان کار میکنند و این امر در بازی تیم هم تاثیرگذار بوده است.
وی اضافه کرد: به هر حال در پایان بازی ما مقابل صبای قم اتفاقاتی رخ داد که امیدوارم دیگر شاهد تکرار این اتفاقات در فوتسال نباشیم.
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