فولاد ماهان از کورس قهرمانی دور شده است

محمد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار روز جمعه تیمش مقابل فرش آرای مشهد و کسب تساوی در این دیدار بیان داشت: اگرچه بازی سختی داشتیم اما میتوانستیم پیروزی را ازآن خود کنیم اما به دلیل بدشانسی نتوانستیم پیروز این بازی شویم، بازی سختی داشتیم اما میزبانی فرشآرا کار را برایمان دشوار کرد.
وی با اشاره به نتایج فولاد ماهان در هفتههای گذشته و تساویهای بسیار این تیم اصفهانی بیان داشت: تیم ما چند مساوی و یک باخت بد در هفتههای اخیر کسب کرد که این اتفاق کمی ما را از کورس قهرمانی دور کرد اما میتوانیم خود را به صدر جدول نزدیکتر کنیم.
بازیکن تیم فولاد ماهان در مورد احتمال قهرمانی تیمش گفت: در تلاش هستیم از این به بعد تمام امتیازهای بازیهای باقیمانده را کسب کنیم و به صدر جدول صعود کنیم، بازیکنان ماهان هم قسم شدهاند تا در نیم فصل دوم بتوانیم قهرمانی را برای هواداران تیم ماهان به ارمغان بیاوریم.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا با توجه به نتایج گیتیپسند و منصوری، فولاد ماهان شانس قهرمانی دارد یا خیر، اضافه کرد: هیچ کاری به تیمهای دیگر نداریم و نتیجه دیدارهای آن تیمها را دنبال نمیکنیم و سعی میکنیم تمرکزمان روی تیم خودمان باشد تا در 11هفته باقیمانده بهترین نتایج را به دست آوریم.
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