طرح مهارت های زندگی در مقطع ابتدایی گیلان اجرا می شود

جعفر پورمند در گفتگو با خبرنگار مهر اجرای این طرح را در راستای ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان و اولیای آنان در برخورد با آسیب های اجتماعی عنوان کرد.

وی اظهارداشت: دراجرای این طرح، آموزش های مهارت های زندگی به دانش آموزان مقطع ابتدایی با برنامه ریزی بین ساعت های درسی به آنان ارائه می شود.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش گیلان گفت: طرح مهارت های زندگی دانش آموزان طرحی مشترک بین آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی گیلان بوده و برای ارتقای سطح آگاهی دانش آموزان و اولیای آنان در برخورد با آسیب‌ های اجتماعی مانند سوء مصرف مواد مخدر، رفتارهای پر خطر، ارتقای آگاهی در برخورد صحیح در بهره برداری از فناوری ‌های نوین همچون ماهواره و اینترنت است.

وی در ادامه از معاونان پرورشی مقاطع ابتدایی و راهنمایی استان خواست تا در اجرای هر چه بهتر طرح مهارت های زندگی دانش آموزان همکاری داشته باشند.

پورمند با بیان اینکه طرح مهارت های زندگی از سال گذشته در تعدادی از واحدهای آموزشی مقطع راهنمایی استان اجرا شده یادآورشد: این طرح پس از برنامه ریزی در سال تحصیلی جدید در تمامی مدارس استان اجرا شده و در اجرای آن دانش آموزان مقاطع راهنمایی، درس مهارت های زندگی را در قالب " کتاب " در کلاس درس پرورشی فرا می گیرند.