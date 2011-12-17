تماشاگران قم تحمل باخت را نداشتند

محمود خوراکچی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اتفاقات دیدار صبا و فیروزصفه بیان داشت: با توجه به اینکه تیم صبا در بازی جمعه شب برای اولین بار مقابل یک تیم در خانه شکست خورد، تماشاگرانش وارد زمین مسابقه شده و با بازیکنانم درگیر شدند.

وی اضافه کرد: نمی‌دانم در مورد این اتفاقات چه بگویم زیرا با پایان بازی تماشاگران وارد زمین مسابقه و به همه حمله‌ور شدند، برخی بازیکنان ما از دست آنها فرار کردند اما مسئول تدارکات تیم نتوانست از دست آنها فرار کند و به همین دلیل مصدوم شد.

وی بیان داشت: باید بگویم تماشاگران قم تحمل شکست را ندارند و اتفاقاتی که در رخ داد نشان داد که مردم قم اگرچه سالهاست که با فوتسال آشنا هستند اما هنوز یاد نگرفته‌اند با باخت چگونه برخورد کنند .

سرمربی فیروزصفه با انتقاد از درگیری تماشاگران صبا با داور مسابقه گفت: نمی‌دانم هدف آنها از این کار چه بود نیروی انتظامی به سرعت با اسکورت داوران را از زمین بازی خارج کردند وگرنه خدا می‌دانست برای داوران این دیدار چه اتفاقی رخ می‌داد.

وی تصریح کرد: داوری این مسابقه هیچ ایرادی نداشت و حتی داور در برخی صحنه‌ها خیلی خوب عمل می‌کرد، البته تماشاگران قمی که از پنالتیهای اعلام شده توسط داور ناراحت بودند، وقتی بازی تمام شد به داخل زمین ریختند .