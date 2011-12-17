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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۹:۰۲

کریمیان در گفتگو با مهر:

15 درصد از قرارداد بازیکنان تیم والیبال گیتی پسند کسر شد

15 درصد از قرارداد بازیکنان تیم والیبال گیتی پسند کسر شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرپرست تیم والیبال گیتی‌پسند اصفهان با اشاره به باخت تیمش مقابل سایپا گفت: 15 درصد از رقم قرارداد بازیکنان و کادر فنی تیم والیبال گیتی پسند اصفهان به دلیل این باخت کسر شد.

امین کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت تیم گیتی‌پسند و باخت این تیم اصفهانی در هفته گذشته و اهمیت این باخت اظهار داشت: باید بگویم اصلا انتظار این باخت را نداشتیم و به همین دلیل بازیکنان و کادر فنی تیم را جریمه کردیم، تیم ما با این همه بازیکن نباید اینگونه نتیجه می‌گرفت.

وی ادامه داد: در پی نتایج ضعیف گیتی پسند در دو دیدار اخیر برابر پیکان تهران و سایپای البرز مقرر شد 15 درصد از رقم قرارداد تمام بازیکنان و کادر فنی تیم والیبال گیتی پسند به عنوان جریمه کسر شود.

سرپرست تیم والیبال گیتی‌پسند اصفهان تصریح کرد: در بازی با سایپا مسابقه را خوب آغاز کردیم اما این خوب شروع کردن باعث شد بچه ها دچار غرور شوند و تیم حریف را دست کم بگیرند، در ست اول مربیان سایپا یک آنالیز خوبی از تیم ما به دست آوردند و با روحیه ای مضاعف به نتیجه دلخواه برسند.

وی در مورد قضاوت داوران در بازیهای اخیر گیتی‌پسند بیان داشت: در این بین ما از لحاظ داوری به خصوص داوران خط در دو سه مورد ضربه دیدیم که باعث شد این اشتباهات روی روحیه بازیکنان ما تاثیر منفی بگذارد.

کد مطلب 1485154

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