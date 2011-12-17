15 درصد از قرارداد بازیکنان تیم والیبال گیتی پسند کسر شد

امین کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت تیم گیتی‌پسند و باخت این تیم اصفهانی در هفته گذشته و اهمیت این باخت اظهار داشت: باید بگویم اصلا انتظار این باخت را نداشتیم و به همین دلیل بازیکنان و کادر فنی تیم را جریمه کردیم، تیم ما با این همه بازیکن نباید اینگونه نتیجه می‌گرفت.

وی ادامه داد: در پی نتایج ضعیف گیتی پسند در دو دیدار اخیر برابر پیکان تهران و سایپای البرز مقرر شد 15 درصد از رقم قرارداد تمام بازیکنان و کادر فنی تیم والیبال گیتی پسند به عنوان جریمه کسر شود.

سرپرست تیم والیبال گیتی‌پسند اصفهان تصریح کرد: در بازی با سایپا مسابقه را خوب آغاز کردیم اما این خوب شروع کردن باعث شد بچه ها دچار غرور شوند و تیم حریف را دست کم بگیرند، در ست اول مربیان سایپا یک آنالیز خوبی از تیم ما به دست آوردند و با روحیه ای مضاعف به نتیجه دلخواه برسند.

وی در مورد قضاوت داوران در بازیهای اخیر گیتی‌پسند بیان داشت: در این بین ما از لحاظ داوری به خصوص داوران خط در دو سه مورد ضربه دیدیم که باعث شد این اشتباهات روی روحیه بازیکنان ما تاثیر منفی بگذارد.