پویا دانشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان اصفهان به عنوان میزبان هشتمین کنگره بین‌المللی پزشکی ورزشی ایران انتخاب شده و قرار است این کنگره بین‌المللی در روزهای ۱۳ تا ۱۵ اردیبهشت سال آینده به مدت سه روز در مرکز همایشهای علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شود.



وی با بیان اینکه سرفصلهای مختلفی برای برگزاری این کنگره بزرگ بین‌المللی پیش بینی شده، تصریح کرد: پزشکی ورزشی و بازتوانی، تربیت بدنی و علوم ورزشی وتغذیه ورزشی از جمله موضوعات انتخاب شده برای مطرح شدن در این کنگره محسوب می‌شود.

دانشور دلیل انتخاب اصفهان به منظور میزبانی از این کنگره را فعالیتهای مطلوب این استان در حوزه پزشکی و ورزشی دانست و گفت: اصفهان از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران به عنوان قطب پزشکی ورزشی کشور انتخاب و معرفی شده است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌هایی که به منظور برگزاری هشتمین کنگره بین‌المللی پزشکی ورزشی ایران پیش‌بینی شده، بیان داشت: امیدواریم بر اساس برنامه‌ریزیهای صورت گرفته و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و همچنین دانشکده‌های تربیت‌بدنی دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان مطالب مفید و قابل توجهی در این کنگره ارائه شود.

دبیر هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان اضافه کرد: ثبت نام و پذیرش مقالات این کنگره از اول مهر سال جاری آغاز شده و تا ۳۰ بهمن ادامه می‌یابد و علاقمندان می‌توانند با مراجعه به سایت کنگره نسبت به ثبت‌نام در آن اقدام کنند.

اصفهان میزبان مربیان خارجی تیمهای ملی

وی بیان داشت: بیست نفر از مربیان خارجی تیمهای ملی کشور همزمان با برگزاری هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران در اصفهان حضور می یابند.

دانشور افزود: طبق توافقنامه ای با کمیته ملی المپیک برای برگزاری هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران به میزبانی اصفهان قرار شدهمکاری لازم را باهیات پزشکی ورزشی استان اصفهان داشته باشند.

وی ادامه داد: در جلسات اخیر مقرر شد کمیته ملی المپیک کشور جهت برگزاری کارگاههای جانبی هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران برای مربیان استان اصفهان همکاری ومشارکت کند.

دبیر هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان بیان داشت: به همین منظور بیست نفر از مربیان خارجی تیمهای ملی کشور همزمان با برگزاری هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران در اصفهان حضور می یابند.