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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۸:۴۴

پسندیده در گفتگو با مهر:

البرز یکی از 8 شهر آلاینده کشور/ کارگروه تخصصی آلودگی تشکیل می شود

البرز یکی از 8 شهر آلاینده کشور/ کارگروه تخصصی آلودگی تشکیل می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل محیط زیست البرز ، این استان را یکی از هشت شهر آلاینده برشمرد و از رصد و پیگیری وضعیت آلودگی هوا توسط کارگروه آلودگی هوا در استان البرز خبر داد.

حسن پسندیده در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر بیان کرد: وضعیت آلودگی هوا  در استان البرزتوسط کارگروه تخصصی رصد می شود.

مدیرکل محیط زیست البرز گفت: کرج در میان هشت شهر  تهران، مشهد، اهواز، اراک، شیراز، تبریز  واصفهان  به عنوان شهرهای آلاینده شناخته شده است .

وی افزود:در راستای تحقق مصوبه هیئت وزیران و به جهت اهمیت بحث آلودگی در استان البرز کارگروه کاهش آلودگی هوا به ریاست استاندار البرز ، اداره کل محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی (بهداشت و درمان) ، صنایع و معادن ، راهنمایی و رانندگی ، شهرداری و شرکت فراورده های نفتی تشکیل شده است .

مدیر کل محیط زیست استان البرز در خصوص نحوه فعالیت  این کارگروه نیز  بیان کرد :  تاکنون6 جلسه تخصصی با حضور اعضای کارگروه جهت رصد نحوه آلودگی هوا در استان البرز تشکیل شده است .

کد مطلب 1485159

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