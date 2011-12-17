البرز یکی از 8 شهر آلاینده کشور/ کارگروه تخصصی آلودگی تشکیل می شود

حسن پسندیده در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر بیان کرد: وضعیت آلودگی هوا در استان البرزتوسط کارگروه تخصصی رصد می شود.

مدیرکل محیط زیست البرز گفت: کرج در میان هشت شهر تهران، مشهد، اهواز، اراک، شیراز، تبریز واصفهان به عنوان شهرهای آلاینده شناخته شده است .

وی افزود:در راستای تحقق مصوبه هیئت وزیران و به جهت اهمیت بحث آلودگی در استان البرز کارگروه کاهش آلودگی هوا به ریاست استاندار البرز ، اداره کل محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی (بهداشت و درمان) ، صنایع و معادن ، راهنمایی و رانندگی ، شهرداری و شرکت فراورده های نفتی تشکیل شده است .

مدیر کل محیط زیست استان البرز در خصوص نحوه فعالیت این کارگروه نیز بیان کرد : تاکنون6 جلسه تخصصی با حضور اعضای کارگروه جهت رصد نحوه آلودگی هوا در استان البرز تشکیل شده است .