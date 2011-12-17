ستاد راهبردی بناهای مذهبی و گردشگری زیارتی استان تشکیل شد

مجتبی رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعضای آن شامل مدیران کل وکارشناسان اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان و سه نفر از نخبگان و اندیشمندان حوزه گردشگری است.

وی افزود: در این کمیته برنامه های مختلفی برای توسعه گردشگری زیارتی طراحی شده که تاکنون سه نشست تخصصی درباره نقش بقاع متبرکه و امامزاده ها در گردشگری زیارتی و راهکارهای توسعه این حوزه با حضور کارشناسان و متخصصان برگزار شده است که در شروع کار برنامه های متنوعی از جمله مرمت، حفظ و توسعه متناسب امامزاده سهل ابن علی آستانه در دستور کار قرار گرفته است.

رضوانی در این باره گفت: گردشگری مذهبی یعنی استفاده از همه استعدادها و ظرفیت های مذهبی پرجاذبه استان است و براساس این نگاه شهرهایی همچون خمین، آستانه، ساروق و ساوه علاوه بر جاذبه های تاریخی، فرهنگی می توانند در جذب شیعیان و گردشگران برای سفر زیارتی به استان مرکزی بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

وی افزود: موضوع گردشگری زیارتی یک موضوع چند‌وجهی است، از یک سو به عنوان یک امر مذهبی مورد توجه قرار دارد، از سوی دیگر بسیاری از مردم روح و جان خود را با گردشگری زیارتی پالایش می‌کنند و این امر از مهمترین وجوه گردشگری زیارتی است و حتی لازم است که با ترویج صحیح مبانی زیارت و تقرب به ائمه آثار فرهنگی و معنوی این زیارت‌ها را افزایش دهیم تا بتوانیم آثار اجتماعی آن را در تمامی ابعاد اجتماعی بسط دهیم؛ از یک سو نیز گردشگری زیارتی به عنوان یکی از زیربناهای اقتصادی گردشگری تعداد زیادی شغل پایدار ایجاد کرده است.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان گفت: میراث فرهنگی در شش ماهه اول سال جاری توانست با آماده سازی امکانات و زیرساختهای لازم زمینه سفر هزاران نفر از شیعیان و عاشقان اهل بیت(ع) از سراسر ایران به استان رافراهم کند.