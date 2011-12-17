تیم فوتبال صبای نوین قم نیازمند حمایت مسئولان است

عباس رحمانی در حاشیه تمرینات این تیم برای دیدار خانگی با شاهین کرج در لیگ آزادگان، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به قرار گرفتن تیم فوتبال صبای نوین قم در رده دوم لیگ دسته سوم کشور باید بگویم که در حال حاضر نزدیک به 100 درصد از بازیکنان تیم ما را فوتبالیست های شایسته و توانمند بومی تشکیل می دهند.



وی با اشاره به چگونگی تشکیل و آماده سازی این تیم برای حضور در مسابقات این فصل لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور جام آزادگان اضافه کرد: 40 روز فرصت برای جمع آوری تیم و محدودیت سنی بازیکنان از مشکلات ابتدایی تیم ما بود.



سرمربی تیم فوتبال صبای نوین قم عنوان کرد: این در حالی است که به غیر از دو بازیکن که سن آنها 25 سال است در حال حاضر سایر بازیکنان ما دارای میانگین سنی 23 سال هستند ولی این تیم جوان تا این هفته بسیار خوب عمل کرده است.



وی با قدردانی از استاندار قم و مدیر کل ورزش و جوانان استان و مدیر عامل باشگاه صبای قم خواستار حمایت بیشتر مادی و معنوی از این تیم شد و ابراز داشت: در صورت حمایت مسئولان در آینده نزدیک در صعود به مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان تیمی مدعی خواهیم داشت.



رحمانی، بازی آینده این تیم را با تیم فوتبال شاهین کرج سخت و مهم ارزیابی کرد و بیان داشت: در بازی رفت که از هفته دوم نیم فصل نخست مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور جام آزادگان در کرج برگزار شد، با این تیم کرجی نتیجه به نفع تیم صبای نوین قم رقم خورد ولی با اضافه شدن سیروس دین محمدی به عنوان سرمربی، این تیم با انگیزه بیشتری به قم خواهد آمد.



وی با اشاره به زمان و مکان برگزاری این دیدار خانگی، اظهار داشت: بعد از برگزاری دیدارهای هفته دوازدهم، مسابقه ما با تیم فوتبال شاهین کرج از هفته دوم از نیم فصل دوم مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه های کشور جام آزادگان از ساعت 14 روز سه شنبه بیست و نهم آذر ماه در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم بررگزار می شود.



گفتنی است: در حال حاضر تیم فوتبال صبای نوین قم در ترکیب کادر مدیریت و فنی خود ابوالفضل نکویی را به عنوان سرپرست، رضا معصومیان و سعید توسلی را به عنوان مربی و الله وردی محمدی را به عنوان مربی دروازه بان دارد، ضمن اینکه عباس رحمانی از مربیان زحمت کش و پر تلاش فوتبال قم به عنوان سرمربی روی نیمکت این تیم می نشیند.