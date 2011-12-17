حسن عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده از سوی فدراسیون کاراته کشورمان، بهمن ماه امسال مدعیان عضویت در تیم ملی رده سنی بزرگسالان کاراته در آزمون نخست انتخابی با یکدیگر رقابت خواهند کرد.



وی یاد آور شد: در واقع مسابقات قهرمانی آزاد کشور، انتخابی تیم ملی بزرگسالان روزهای ششم و هفتم بهمن ماه برگزار می شود و طی آن کاراته کاهای مدعی از استان های مختلف در شش وزن و طبق قوانین جدید داوری با یکدیگر به رقابت می پردازند.



رئیس هیئت کاراته قم همچنین با اشاره به مکان برگزاری این دوره از رقابت های کاراته انتخابی تیم ملی بزرگسالان، ابراز داشت: با انتخاب فدراسیون کاراته، این دوره از رقابت ها به میزبانی هیئت کاراته استان زنجان برگزار می شود.



وی همچنین با اشاره به اوزانی که کاراته کاهای مدعی این رده سنی در آن با یکدیگر به رقابت می پردازند، اظهار داشت: این رقابتها در بخش کومیته انفرادی و در اوزان منهای 55، 60، 67، 75، 84 و به اضافه 84 کیلوگرم به انجام خواهد رسید.



عابدی در ادامه با اشاره به برخی شرایط در نظر گرفته شده، عنوان داشت: این در حالی است که بر اساس اعلام کمیته مسابقات فدراسیون کاراته، شرکت کنندگان در این دوره از رقابت ها باید ضمن داشتن سن 18 سال تمام، دارای کمربند قهوه ای و مشکی نیز باشند.



وی همچنین از اینکه تعداد نفرات اعزامی هر استان آزاد است خبر داد و بیان کرد: قم یکی از استان های استعداد خیز و توانمند در کاراته کشور است و قطعا تیمی متشکل از برترین های کاراته قم در این دوره از مسابقات حضور خواهد یافت.



رئیس هیئت کاراته قم تصریح کرد: اعضای تیم های ملی کاراته رده های سنی بزرگسالان و امید (زیر 21 سال) در سال 90 که در مسابقات قهرمانی آسیایی و جهانی و نیز مسابقات قهرمانی آسیایی بزرگسالان چین و مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی امید در کشور مالزی، شرکت داشته اند بدون برگزاری مسابقه انتخابی مستقیماً به اردو راه می یابند و مجاز به شرکت در این مسابقات نیستند.



وی با بیان اینکه رقابت‌های انتخابی تیم ملی کاراته رده سنی بزرگسالان کشورمان طبق قوانین جدید داوری WKF برگزار می‌شود، اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده، رقابت اوزان منهای 55، 67 و 84 کیلوگرم در روز پنجشنبه ششم بهمن ماه برگزار می شود، ضمن اینکه کاراته کاهای مدعی در اوزان منهای 60، 75 و به اضافه 84 کیلوگرم روز هفتم بهمن ماه با یکدیگر مسابقه می دهند تا چهره نفرات برتر اوزان مختلف و راه یافتگان به تیم ملی مشخص شود.

