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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۹:۴۸

نمایش حربن یزید ریاحی توسط هنرمندان استان مرکزی در اراک اجرا شد

نمایش حربن یزید ریاحی توسط هنرمندان استان مرکزی در اراک اجرا شد

اراک - خبرگزاری مهر: همزمان با ماه محرم نمایش حربن یزید ریاحی در فرهنگسرای آیینه اراک اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش به نویسندگی دکتر محمود عزیزی و کارگردانی سینا دلشادی از تاریخ 21 آذر شروع شده و تا 30 آذر ماه همه روزه راس ساعت 18 اجرا می شود.

در این نمایش محمدرضا مصباح زاده و کریم مقدسی به عنوان دستیار کارگردان، سعید منصوری (طراح صحنه) کریم مقدسی و شیرین مداحی (طراح لباس) حبیب پارسا (مدیر صحنه) سیدمحمد محمدی و هادی مقدسی (اجرای موسیقی) حضور دارند.

هنرمندان حسین احمدی، سمیه ملی بختیاری، کریم مقدسی، حسین غلامی، حسین جهانگیری، سیدمحمد میرطالبی، محمدرضا مصباح زاده، مهدی یامی و حبیب پارسا به عنوان بازیگر نقش ابفا می کنند.

کد مطلب 1485167

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